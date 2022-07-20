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В связи с концертом группы Rammstein движение общественного транспорта может быть нарушено

rus.postimees.ee
В связи с концертом группы Rammstein движение общественного транспорта может быть нарушено
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Таллиннский автобус.
Таллиннский автобус. Фото: Escargo Foto

Сегодня, 20 июля на Певческом поле состоится концерт группы Rammstein, из-за чего в работе общественного транспорта могут возникнуть перебои.

«Общественный транспорт сегодня будет ходить по обычному расписанию, но учитывая, что после концерта большая масса людей покинет Певческое поле, на прилегающих улицах могут возникнуть заторы, что в свою очередь может привести к изменениям в работе общественного транспорта. Просим всех участников быть внимательными, запастись временем и терпением. Со своей стороны TLT (предприятие "Таллиннский городской транспорт") сделает все возможное, чтобы все пользователи общественного транспорта удобно и безопасно смогли вернуться домой», — сообщил руководитель автобусной службы TLT Меэлис Тарту.

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