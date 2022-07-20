Вчера днем в волости Ания Харьюского уезда загорелся автомобиль, спасатели успели потушить его до того, как огонь перекинулся на лес.
У водохранилища Соодла в Харьюмаа загорелся автомобиль
У водохранилища Соодла в Харьюмаа загорелся автомобиль
Во вторник в 12:42 в центр тревоги поступило сообщение о возгорании автомобиля в деревне Пиллапалу волости Ания. На момент прибытия спасателей автомобиль в лесу на берегу водохранилища Соодла горел открытым пламенем, но, к счастью, лес еще не загорелся.
Спасатели завершили тушение пожара в 13:26. В результате пожара никто не пострадал.
Причина возгорания автомобиля выясняется.
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