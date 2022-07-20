У водохранилища Соодла в Харьюмаа загорелся автомобиль

Во вторник в 12:42 в центр тревоги поступило сообщение о возгорании автомобиля в деревне Пиллапалу волости Ания. На момент прибытия спасателей автомобиль в лесу на берегу водохранилища Соодла горел открытым пламенем, но, к счастью, лес еще не загорелся.