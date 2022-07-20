Правление Рийгикогу в среду зарегистрировало изменения в составе фракций партии «Отечество», Партии реформ и Социал-демократической партии.
В составе фракций трех партий коалиции в Рийгикогу произошли изменения
В составе фракций трех партий коалиции в Рийгикогу произошли изменения
Как передала пресс-служба парламента, председателем фракции «Отечество» утвердили Прийта Сибула, его заместителем стал Тармо Круузимяэ.
Члены Рийгикогу – бывшие министры – Лийна Керсна, Калле Лаанет, Марис Лаури и Андрес Сутт зарегистрированы членами фракции Партии реформ.
Член Рийгикогу Индрек Саар зарегистрирован в качестве председателя фракции СДПЭ, а членами фракции стали Тоомас Юргенстейн и Рейли Ранд.
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