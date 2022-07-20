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В составе фракций трех партий коалиции в Рийгикогу произошли изменения

BNS
В составе фракций трех партий коалиции в Рийгикогу произошли изменения
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Рийгикогу. Снимок иллюстративный.
Рийгикогу. Снимок иллюстративный. Фото: Mihkel Maripuu

Правление Рийгикогу в среду зарегистрировало изменения в составе фракций партии «Отечество», Партии реформ и Социал-демократической партии.

Как передала пресс-служба парламента, председателем фракции «Отечество» утвердили Прийта Сибула, его заместителем стал Тармо Круузимяэ.

Члены Рийгикогу – бывшие министры – Лийна Керсна, Калле Лаанет, Марис Лаури и Андрес Сутт зарегистрированы членами фракции Партии реформ.

Член Рийгикогу Индрек Саар зарегистрирован в качестве председателя фракции СДПЭ, а членами фракции стали Тоомас Юргенстейн и Рейли Ранд.

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