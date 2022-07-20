Рейнсалу: мы должны сломить хребет российской экономики

«Цель внешней политики Эстонии, наша жизненно важная цель номер один, номер два, номер три, заключается в том, что Россия должна проиграть эту войну. Для этого России в войне с Украиной с помощью западного сообщества надо сломить хребет с точки зрения экономики и безопасности», - сказал Рейнсалу во вторник в передаче Uudis+ на радиостанции Vikerraadio, а также напомнил, что нынешняя война началась с ультиматума президента России Владимира Путина, в котором он потребовал уступить Восточную Европу в сферу влияния России, от чего западные страны отказались.

«Это ценностный вопрос для нас, но это также жизненно важный, экзистенциальный интерес, интерес политики безопасности. Потому что мы являемся соседом смертельно опасного государства-хищника, которое также является ядерным государством, и если возникнет ситуация, когда у России появится возможность фактически менять границы государств силой оружия, и эта культура возобладает, то это, конечно, жизненно важный вопрос для нас, и этого нельзя допустить», - подчеркнул он.

Поэтому, по его словам, необходимо усилить разъяснительную работу, чтобы украинский вопрос не исчезал из поля зрения западной общественности и, по возможности, попытаться еще больше усилить давление на Россию.