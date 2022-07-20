В Латвии зафиксировано самое большое число случаев заражения Covid-19 с марта

За прошедшие сутки сделаны 5354 лабораторных теста на Covid-19, из них 39,1% оказались положительными.

874 человека из заболевших не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 1219 вакцинированы против Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 524,4 до 599,5 случая на 100 000 населения.

За последние 24 часа поступило сообщение об одном умершем пациенте с диагностированным коронавирусом в возрасте от 80 до 89 лет, который был вакцинирован против Covid-19.

В целом с начала пандемии умерло 5879 человек, инфицированных Covid-19.