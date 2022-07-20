За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 2093 новых случая заражения Covid-19, что является самым высоким показателем с 30 марта, когда было инфицировано 2447 человек, свидетельствуют данные, собранные Центром профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).
В Латвии зафиксировано самое большое число случаев заражения Covid-19 с марта
В Латвии зафиксировано самое большое число случаев заражения Covid-19 с марта
За прошедшие сутки сделаны 5354 лабораторных теста на Covid-19, из них 39,1% оказались положительными.
874 человека из заболевших не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 1219 вакцинированы против Covid-19.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 524,4 до 599,5 случая на 100 000 населения.
За последние 24 часа поступило сообщение об одном умершем пациенте с диагностированным коронавирусом в возрасте от 80 до 89 лет, который был вакцинирован против Covid-19.
В целом с начала пандемии умерло 5879 человек, инфицированных Covid-19.
За весь период пандемии заболевание Covid-19 лабораторно подтверждено в Латвии у 849 802 человек.
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