Российские поисковики будут маркировать «Википедию» как нарушителя закона из-за статей об Украине

«Решение о применении меры понуждения» принято «в связи с невыполнением американской некоммерческой организацией Wikimedia Foundation, Inc. обязанности по удалению противоправной информации», говорится в заявлении ведомства.

Роскомнадзор предупредил, что принятые им меры против «Википедии» будут действовать «до полного устранения иностранным лицом нарушений российского законодательства».

Сколько статей власти считают необходимым удалить из онлайн-энциклопедии, в заявлении не уточняется - сказано только, что на сайте «Википедии» остается неудаленным «ряд материалов, признанных запрещенными», в том числе «фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины».

По данным «Википедии», всего в реестр запрещенной в России информации уже внесены 11 статей о военных действиях России в Украине.

Маркировку «нарушитель законодательства» для иностранных компаний в России придумали еще осенью прошлого года. Однако тогда Роскомнадзор рассчитывал таким образом заставить Google, Facebook и других зарубежных интернет-гигантов открыть свои представительства в России по закону о «приземлении».

«Смысл в том, чтобы человек сразу получал информацию о том, что ресурс нарушает законодательство. Дальше выбор человека, хочет ли он пользоваться этим ресурсом», — объяснял «Коммерсанту» один из инициаторов нововведений Александр Хинштейн в мае 2021 года.

Угрозы Роскомнадзора