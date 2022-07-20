Роскомнадзор объявил о «мерах понуждения» для «Википедии», которую ранее пытался заставить удалить несколько статей о российском вторжении в Украину. Блокировки не будет, власти выбрали мягкую меру наказания - они обяжут российские поисковики информировать в поисковой выдаче о том, что онлайн-энциклопедия якобы нарушает российское законодательство, пишет Русская служба Би-Би-Си.
Российские поисковики будут маркировать «Википедию» как нарушителя закона из-за статей об Украине
«Решение о применении меры понуждения» принято «в связи с невыполнением американской некоммерческой организацией Wikimedia Foundation, Inc. обязанности по удалению противоправной информации», говорится в заявлении ведомства.
Роскомнадзор предупредил, что принятые им меры против «Википедии» будут действовать «до полного устранения иностранным лицом нарушений российского законодательства».
Сколько статей власти считают необходимым удалить из онлайн-энциклопедии, в заявлении не уточняется - сказано только, что на сайте «Википедии» остается неудаленным «ряд материалов, признанных запрещенными», в том числе «фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины».
По данным «Википедии», всего в реестр запрещенной в России информации уже внесены 11 статей о военных действиях России в Украине.
Маркировку «нарушитель законодательства» для иностранных компаний в России придумали еще осенью прошлого года. Однако тогда Роскомнадзор рассчитывал таким образом заставить Google, Facebook и других зарубежных интернет-гигантов открыть свои представительства в России по закону о «приземлении».
«Смысл в том, чтобы человек сразу получал информацию о том, что ресурс нарушает законодательство. Дальше выбор человека, хочет ли он пользоваться этим ресурсом», — объяснял «Коммерсанту» один из инициаторов нововведений Александр Хинштейн в мае 2021 года.
Угрозы Роскомнадзора
Еще в начале апреля Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить материалы о войне в Украине, которые Генпрокуратура России сочла недостоверными. Речь шла о пяти статьях - «Битва за Киев (2022)», «Военные преступления в период вторжения России на Украину», «Обстрел больницы в Мариуполе», «Разрушение Мариупольского театра (2022)» и «Резня в Буче».
Роскомнадзор тогда заявлял, что «Википедия» стала «новой линией постоянных информационных атак на россиян», а ее авторы якобы «целенаправленно дезинформируют пользователей интернет-ресурса откровенно ложной информацией». «В опубликованных на ресурсе статьях продвигается исключительно антироссийская интерпретация событий», — возмущались чиновники.
Тем не менее ни тогда, ни сейчас Роскомнадзор не стал прибегать к досудебной блокировке материалов «Википедии», как это было сделано с огромным числом российских СМИ.
«Есть риск, что «Википедия» будет тоже заблокирована, но это приведет к тому, что статьи просто перестанут редактировать из России», — объяснял Би-би-си исполнительный директор «Викимедиа РУ» Станислав Козловский.
В результате донести свою позицию российским властям станет еще сложнее. «Конечно, у людей разные есть мнения, но вне Россия мнения у людей сейчас более-менее схожи», — указывал Козловский.
«Википедия» находится в реестре запрещенных сайтов с 2012 года, и ее могут заблокировать каждую минуту вот уже на протяжении 10 лет, — подчеркивал он. - Для этого какие-то дополнительные действия не нужны, надо только захотеть, и «Википедия» будет заблокирована вполне по закону. Последние 10 лет «Википедия» живет в таких условиях».
26 апреля российский суд вынес штрафы Wikimedia Foundation на общую сумму 5 млн рублей - из-за отказа удалить статьи о разрушенном в результате войны Мариуполе, других событиях в Украине, связанных с российским вторжением, а также о способе изготовления пороха.
В настоящее время узнать, какие авторы создают статьи о российском вторжении, невозможно: их имена администраторы «Википедии» скрыли, писал «Холод». Это решение они приняли после того, как власти Беларуси в марте арестовали одного из самых известных авторов русскоязычной «Википедии» Марка Бернштейна, редактировавшего статьи о войне в Украине.