Как украинцы со смертельными диагнозами выживают в оккупации

Идет пятый месяц полномасштабного вторжения России в Украину. Тем не менее, эти люди продолжают собирать помощь и развозить ее в самые отдаленные и опасные уголки оккупированной Запорожской области, Херсонщины и Донбасса. А это значит, что есть надежда на жизнь Пелагеи и многих других людей, которые, против своей воли, оказались в оккупации без средств к существованию.

Комментарий

Не было никакого плана

АЛЬБЕРТ ПАВЛОВ, руководитель фонда помощи детям и взрослым людям с особыми потребностями

После драки, конечно, кулаками не машут, но люди задавали вопросы еще в январе. Они спрашивали службы по делам детей, какие-то управления: а есть ли у вас план? Мы надеемся, что войны не будет, но, если она будет, есть ли у вас план на этот случай? И ни у кого никакого плана не было, его не составляли. И получилось, что четыре из семи интернатов для взрослых в Запорожской области практически в первые дни оказались в оккупации. А это сотни людей.

В начале марта у нас был контакт с Михайловским интернатом (в селе Показном Михайловского района – прим. ред.) и там были огромные потребности в медикаментах. Ну, так, по мелочам, на миллион гривен. И это не какие-то там фуфломицины или витамины, а такие медикаменты, что, если не дать их человеку с психоневрологическим нарушением, он просто с ума сходит, бьется об стенку головой. Кроме того, часть персонала выехала. Даже не знаю, все ли директора там остались. Многие из них уже в Европе находятся. Персонала и до этого не хватало. И это выезжают не просто нянечки, которые убирают и моют полы, – это бегут медработники. Это огромная потеря. Если уехала медсестра, которая там 30 лет проработала, непонятно, что будет. Я предполагаю, что сейчас возникла угроза для жизни этих людей. Там люди и так умирали от нехватки персонала, дефицита лекарств. А что там происходит сейчас, мне страшно даже представить.

Из мэров в волонтеры

Иван Федоров. Фото: личный архив

Городской голова Мелитополя Иван Федоров – практически мэр в изгнании. О методах ФСБ он знает не понаслышке. 11 марта российские спецслужбы выкрали его прямо с рабочего места. Федорова удалось вызволить из плена путем обмена, но мелитопольская мэрия теперь расположена в Запорожье и размещается в нескольких комнатах офисного центра. Оттуда чиновник координирует работу служб, которые все еще подчиняются украинской мэрии, а также потоки волонтерской помощи в оккупированный город. Федоров уверен, что все необходимые медикаменты в городскую больницу Мелитополя поступают в полном объеме. Правда, проверить эту информацию не представляется возможным, пока Мелитополь находится в оккупации.

В городе растет напряженность, говорит мэр. После обстрела ВСУ мелитопольского аэродрома и подрыва железнодорожного моста в городе начались чистки и фильтрационные мероприятия. ФСБ пытается вскрыть сеть украинских партизан. «Российские оккупанты объявляют врагами всех, кто работает с официальными киевскими властями. Они пытаются массово заставить людей получать российские паспорта. Шантажируют пенсионеров, что они не будут получать социальные выплаты, пенсии. Но это неправда, потому что украинское государство все свои обязательства выполняет.

Мы понимаем, что пожилые люди ограничены в доступе к информации, поэтому они идут за рашистскими паспортами. Но я не понимаю, чего оккупанты пытаются этим достичь. Это точно не остановит наши вооруженные силы на пути к деоккупации нашего города и остальных территорий», – заключает мэр Мелитополя.