В этом году пассажиропоток airBaltic может превысить допандемийный уровень

«На данный момент airBaltic перевыполняет месячные планы. Общее количество пассажиров в этом году может стать крупнейшим в истории компании, если не произойдет чего-либо непредвиденного. Мы уже сейчас превышаем объемы, которые перевезли в 2019 году. Если не будет новых волн COVID-19, то в следующем году количество пассажиров обязательно увеличится еще», - сказал он в интервью агентству BNS.

Гаусс затруднился назвать точные цифры, поскольку бронирование билетов в настоящее время осуществляется только за два месяца. «Люди еще не бронируют рейсы на ноябрь и декабрь. Это следствие COVID-19 - люди больше не планируют сильно заранее», - пояснил он.

По словам главы компании, ранее прогнозировалось на маршрутной сети airBaltic 3,3 млн пассажиров, однако компания обслуживает своими самолетами и экипажами и другие авиакомпании, что означает дополнительно 1,5 млн пассажиров.