Латвийская национальная авиакомпания airBaltic в 2022 году может заметно увеличить пассажирские перевозки - как минимум до уровня допандемийного 2019 года. Об этом сообщил глава авиакомпании Мартин Гаусс.
В этом году пассажиропоток airBaltic может превысить допандемийный уровень
«На данный момент airBaltic перевыполняет месячные планы. Общее количество пассажиров в этом году может стать крупнейшим в истории компании, если не произойдет чего-либо непредвиденного. Мы уже сейчас превышаем объемы, которые перевезли в 2019 году. Если не будет новых волн COVID-19, то в следующем году количество пассажиров обязательно увеличится еще», - сказал он в интервью агентству BNS.
Гаусс затруднился назвать точные цифры, поскольку бронирование билетов в настоящее время осуществляется только за два месяца. «Люди еще не бронируют рейсы на ноябрь и декабрь. Это следствие COVID-19 - люди больше не планируют сильно заранее», - пояснил он.
По словам главы компании, ранее прогнозировалось на маршрутной сети airBaltic 3,3 млн пассажиров, однако компания обслуживает своими самолетами и экипажами и другие авиакомпании, что означает дополнительно 1,5 млн пассажиров.
Бизнес-план airBaltic предусматривает достижение к 2026 году объема пассажирских перевозок в объеме 7-8 млн человек в год, добавил Гаусс.