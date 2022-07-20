Компания Alexela запустила на 20 станциях обслуживания общенациональный проект по озеленению, целью которого является поддержка более широкого продвижения биоразнообразия и подхода в поддержку природного разнообразия в общинах.
Достичь углеродной нейтральности к 2030 году: энергетическая компания создает пилотный проект биоразнообразия
«Речь идет не о больших прыжках тигра, ведь с точки зрения эволюции более разумно делать крохотные шажочки каждый час и каждый день», – сказал исполнительный директор энергетической компании AS Alexela Айво Адамсон. Он добавил, что нельзя разгадать все тайны мира за один раз, это ясно, но отметил важность управления изменениями. «Почему мы занимаемся "зелеными" темами – причина проста. Чтобы быть успешным, нужно быть устойчивым. Это возможно, если окружающая вас среда сохраняется и изменения не приносят вреда. Одно только то, что мы задумываемся о том, как справиться в современной меняющейся среде, создает инновации».
Руководитель Alexela по охране окружающей среды Терье Лууре, возглавляющая проект по сохранению биоразнообразия, отметила, что Alexela проводит множество мероприятий по защите окружающей среды. «Возможно, мы не умеем говорить о них достаточно громко. Например, наши бутылки для воды Alexela сделаны из переработанного пластика. Мы сокращаем оборот одноразовых кофейных стаканчиков путем предоставления скидки при покупке напитка в своем стаканчике. Мы перевозим топливо транспортными средствами, работающими на СПГ и КПГ. Мы развиваем зарядную инфраструктуру для электромобилей. Данные маленькие и большие шаги – это действия, которые открывают дверь в мир новшеств и инноваций, если это возможно. В своем развитии мы пропагандируем изменения и инвестируем в них с меньшим экологическим следом и даже с положительным влиянием на климат».
Руководитель компании по охране окружающей среды добавила, что продвижение биоразнообразия является логическим продолжением деятельности Alexela по защите окружающей среды. «Поскольку Alexela является поставщиком услуг первой необходимости, наши станции имеют широкий охват и точки соприкосновения для распространения информации. Это в свою очередь, поможет повысить осведомленность о современном, более экологичном подходе, который способствует распространению видового разнообразия даже с точки зрения небольших зеленых зон и насаждений, – сказала она.
Пилотный проект по сохранению биоразнообразия охватывает 40 000 квадратных метров по всей Эстонии.
В пилотном проекте участвуют 20 из 39 станций обслуживания Alexela. На всех станциях обслуживания, включая 20, которые участвуют в пилотном проекте, по понятным причинам, останутся в силе требования безопасности к условиям скашивания. Они включают 1,5 м вокруг топливных емкостей, заправочных ящиков и колонок, которые требуют ежемесячного скашивания в течение сезона кошения, а также боковые стороны и верхняя часть склонов защитных валов. Зеленые зоны проекта по сохранению биоразнообразия будут косить после окончания периода цветения и во время опадания листьев. Цель пилотного проекта – внести вклад в создание более биологически разнообразной природной среды и сообществ насекомых в местных общинах.
Пилотный проект разделен на четыре этапа продолжительностью пять лет от снега до снега. В пилотном проекте участвуют следующие общественные станции обслуживания: зеленые зоны восьми кафе-магазинов и автоматических станций в Харьюмаа (Рийзипере, Петербури теэ, Вяо, две станции в Юри, Куусалу и Хару теэ), зеленая зона кафе-магазинов Лаэва и Рийамяэ в Тартуском уезде в Южной Эстонии, также в Отепя, кафе-магазин в Пыльтсамаа в Йыгеваском уезде, две в Хаапсалу, в Халинга в Пярнуском уезде, зеленая зона кафе-магазина в Ориссааре на Сааремаа и зеленая зона автоматической станции Alexela в Муху.
Заправочные станции, участвующие в проекте по сохранению биоразнообразия, можно узнать по соответствующей маркировке. В частности, были созданы знаки, указывающие на наличие представительств Drive-in для насекомых на нескошенных участках. Общая площадь зеленых зон, которые будут оставлены нескошенными на станциях обслуживания, участвующих в проекте, составляет 38 220 квадратных метров.
Цель Alexela амбициозна – достичь углеродной нейтральности к 2030 году.