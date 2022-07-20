Достичь углеродной нейтральности к 2030 году: энергетическая компания создает пилотный проект биоразнообразия

Руководитель компании по охране окружающей среды добавила, что продвижение биоразнообразия является логическим продолжением деятельности Alexela по защите окружающей среды. «Поскольку Alexela является поставщиком услуг первой необходимости, наши станции имеют широкий охват и точки соприкосновения для распространения информации. Это в свою очередь, поможет повысить осведомленность о современном, более экологичном подходе, который способствует распространению видового разнообразия даже с точки зрения небольших зеленых зон и насаждений, – сказала она.

Пилотный проект по сохранению биоразнообразия охватывает 40 000 квадратных метров по всей Эстонии.

В пилотном проекте участвуют 20 из 39 станций обслуживания Alexela. На всех станциях обслуживания, включая 20, которые участвуют в пилотном проекте, по понятным причинам, останутся в силе требования безопасности к условиям скашивания. Они включают 1,5 м вокруг топливных емкостей, заправочных ящиков и колонок, которые требуют ежемесячного скашивания в течение сезона кошения, а также боковые стороны и верхняя часть склонов защитных валов. Зеленые зоны проекта по сохранению биоразнообразия будут косить после окончания периода цветения и во время опадания листьев. Цель пилотного проекта – внести вклад в создание более биологически разнообразной природной среды и сообществ насекомых в местных общинах.

Пилотный проект разделен на четыре этапа продолжительностью пять лет от снега до снега. В пилотном проекте участвуют следующие общественные станции обслуживания: зеленые зоны восьми кафе-магазинов и автоматических станций в Харьюмаа (Рийзипере, Петербури теэ, Вяо, две станции в Юри, Куусалу и Хару теэ), зеленая зона кафе-магазинов Лаэва и Рийамяэ в Тартуском уезде в Южной Эстонии, также в Отепя, кафе-магазин в Пыльтсамаа в Йыгеваском уезде, две в Хаапсалу, в Халинга в Пярнуском уезде, зеленая зона кафе-магазина в Ориссааре на Сааремаа и зеленая зона автоматической станции Alexela в Муху.

Заправочные станции, участвующие в проекте по сохранению биоразнообразия, можно узнать по соответствующей маркировке. В частности, были созданы знаки, указывающие на наличие представительств Drive-in для насекомых на нескошенных участках. Общая площадь зеленых зон, которые будут оставлены нескошенными на станциях обслуживания, участвующих в проекте, составляет 38 220 квадратных метров.