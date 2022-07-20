Минэкономики: в Эстонии всем следует ограничить потребление природного газа

«Например, производители тепла, у которых есть возможность использовать альтернативные виды топлива, например, сланцевое масло, при первой возможности должны перейти на них. Также все пользователи природного газа должны в меньшей или большей степени применить меры энергоэффективности», – отметил вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Тимо Татар в письме мэру Таллинна Михаилу Кылварту.

По словам Татара, таким образом будет обеспечено, что природного газа хватит на весь отопительный сезон и поставки всем социально незащищенным группам потребителей не прервутся. «Переход на альтернативные виды топлива за один день не осуществить – нужен запас времени как для того, чтобы найти нужные виды горючего, так и обеспечить их поставки», – подчеркнул вице-канцлер.

В то же время, считает вице-канцлер, прямой необходимости объявлять в Эстонии чрезвычайное положение в связи с отсутствием достаточных запасов газа нет, однако нужно принять меры, чтобы организовать оказание жизненно важной услуги. Например, мэрия Нарвы решила объявить режим чрезвычайной ситуации, чтобы эффективнее управлять обеспечением теплоснабжением.

На этой неделе с призывом ввести положение ЧС по всей Эстонии выступил Союз городов и волостей. Как сообщил портал новостей вещания, возникли серьезные перебои с поставами природного газа, а меры рынка не обеспечивают достаточное снабжение газом, поэтому речь идет о чрезвычайной ситуации на государственном уровне или угрозе ее возникновения, считают в Союзе городов и волостей Эстонии (ELVL).