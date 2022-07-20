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Политолог ⟩ Таллиннская больница может стать стратегической целью для России

Ханнес Нагель
, политолог
Таллиннская больница может стать стратегической целью для России
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На эскизах будущая Таллиннская больница смотрится грандиозной современной постройкой.
На эскизах будущая Таллиннская больница смотрится грандиозной современной постройкой. Фото: ConArte OÜ

Прошло то время, когда нападение на гражданские объекты, отмеченные знаком Красного Креста, считалось запретным и предосудительным. Опыт Украины показывает, что живя по-соседству с Россией, необходимо думать о защите гражданской инфраструктуры и при планировании больниц. Планируемая Таллиннская больница не является исключением, пишет политолог Ханнес Нагель.

Вкратце: после 24 февраля мы больше не можем сложить все яйца в одну корзину и поставить ее на потенциальную линию фронта - при обороне Таллинна ключевые городские сражения происходили бы в районе этого планируемого великана в Ласнамяэ.

О таких вещах нужно говорить именно в мирное время, даже несмотря на то, что НАТО все больше наращивает свое присутствие в нашем регионе и направляет сюда силы сдерживания. Это, безусловно, необходимо, но стратегическое планирование гражданской инфраструктуры – это наше личное дело, и если мы этим не займемся, то в случае военного кризиса у нас возникнут очень тяжелые проблемы.

А именно, с точки зрения широкой национальной обороны, неизбежно возникает вопрос о том, как сложится судьба Таллиннской больницы в случае нападения России. Мы знаем, что в Украине нападения на больницы и другие гражданские объекты (например, детские сады, торговые центры, узлы общественного транспорта и т.д.) являются запланированными и стратегическими целями агрессора. Это делается для того, чтобы терроризировать, сломить волю и способность к обороне. Нет никаких оснований полагать, что в Таллинне ситуация развивалась бы по-другому. Напротив, то, что происходит в Украине, скорее всего, является стратегией, которую враждебно настроенный сосед использовал бы в отношении других соседей, если бы представилась такая возможность. Союз Обороны Эстонии – Кайтселийт, неоднократно говорил о модели обороны ИПД, в которой есть роль исполнителя, подкрепляющего и действующего. Если в результате ракетных обстрелов или бомбардировок больница перестанет существовать, она не сможет никого поддержать и никому помочь. Если только она не превратится в новую «Азовсталь», которая сможет повторить чудеса.

Фактом является то, что больница планировалась в мире, которого больше не существует. Первоначальный проект не предусматривал даже наличия убежищ, не говоря уже о возможности ковровых бомбардировок. Второй факт заключается в том, что Таллиннская больница нужна, но как стратегически рассредоточенный кампус.

Таким образом, она сохранит возможность быть сильной стороной и действующим игроком. Продолжать реализацию проекта больницы в его нынешнем виде просто нецелесообразно, независимо от того, сколько миллионов было потрачено на проектирование Таллиннской больницы до 24 февраля.

Мы достигли того момента, когда стало необходимо вовлекать Министерство обороны в координацию стратегических объектов. В Таллинне проживает более 445 000 человек, и в некоторых районах города проживает больше человек, чем в других крупных городах. Им всем нужен доступ к современной медицине, но не в виде гигантской больницы! Не в мирное время и уж точно не в военное. По-другому больше нельзя.

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