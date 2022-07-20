Политолог ⟩ Таллиннская больница может стать стратегической целью для России

О таких вещах нужно говорить именно в мирное время, даже несмотря на то, что НАТО все больше наращивает свое присутствие в нашем регионе и направляет сюда силы сдерживания. Это, безусловно, необходимо, но стратегическое планирование гражданской инфраструктуры – это наше личное дело, и если мы этим не займемся, то в случае военного кризиса у нас возникнут очень тяжелые проблемы.

А именно, с точки зрения широкой национальной обороны, неизбежно возникает вопрос о том, как сложится судьба Таллиннской больницы в случае нападения России. Мы знаем, что в Украине нападения на больницы и другие гражданские объекты (например, детские сады, торговые центры, узлы общественного транспорта и т.д.) являются запланированными и стратегическими целями агрессора. Это делается для того, чтобы терроризировать, сломить волю и способность к обороне. Нет никаких оснований полагать, что в Таллинне ситуация развивалась бы по-другому. Напротив, то, что происходит в Украине, скорее всего, является стратегией, которую враждебно настроенный сосед использовал бы в отношении других соседей, если бы представилась такая возможность. Союз Обороны Эстонии – Кайтселийт, неоднократно говорил о модели обороны ИПД, в которой есть роль исполнителя, подкрепляющего и действующего. Если в результате ракетных обстрелов или бомбардировок больница перестанет существовать, она не сможет никого поддержать и никому помочь. Если только она не превратится в новую «Азовсталь», которая сможет повторить чудеса.