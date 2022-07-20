Тяжелая авария в Валгамаа: врачи борются за жизнь 29-летней женщины

Авария произошла на 42-м километре дороги Татра - Отепя - Сангасте в деревне Ристтеэ. Грузовик Volvo FH с прицепом, за рулем которого находился 53-летний мужчина, въехал в лужу, в результате чего оказался поперек проезжей части и столкнулся со встречным автомобилем Honda CR-V, которым управляла 29-летняя женщина.

Попавший в аварию грузовик. Фото: Lõuna prefektuur

Спасатели наложили пострадавшей шину на шею. Затем они вырезали женщину из машины и перенесли в машину скорой помощи. Водитель Honda была доставлена в Клинику Тартуского университета.

Как сообщила пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк, женщина за рулем автомобиля получила крайне серьезные травмы, медики прилагают все усилия, чтобы спасти ее жизнь. «Полицейские мысленно с пострадавшей и ее родственниками и желают ей скорейшего выздоровления», — сказала она.

Вирк уточнила, что авария произошла в тот момент, когда в этом месте шел сильный дождь. «В случае сильного дождя, образно говоря, над головой каждого водителя должна загореться лампочка, что скорость движения нужно немедленно снизить», — напомнила она водителям.

«Чем выше скорость, тем хуже протектор шин способен отводить воду, скапливающуюся на дороге, и тем сложнее водителю удерживать контроль над машиной. Поэтому, если вы на большей скорости угодите в лужу, велика вероятность оказаться в кювете, - отметила она. – К сожалению, на этот раз все вышло чрезвычайно печально, потому что грузовик, попавший в лужу, столкнулся с автомобилем».