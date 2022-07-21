Меняется климат, но не энергетика

Также рассматривается идея выведенных под строгим контролем (генетически модифицированных) растений, листья которых обладают большей способностью отражать свет, что должно привести к снижению температур на засаженных участках.

Ионы железа оказывают большое влияние на рост водорослей и фотосинтез. Одна из причин, по которой в мировом океане есть места, где не растут водоросли, связана с нехваткой железа. Удобрение железом было уже проходило испытания в Южных морях вблизи Антарктиды в 2012 году. Эксперимент показал, что один атом железа связывает около 13 000 атомов углерода в водорослях.

Таким образом, один миллион тонн ионов железа может связать 2,8 миллиарда тонн углерода в водорослях. Из того же эксперимента следовало, что половина органического вещества, составляющего водоросли, потом уходит на глубину и может оставаться там очень долгие годы.

Сколько железа нужно сбросить в океан, чтобы связать углерод таким образом? Ежегодно человечество производит 35 миллиардов тонн углекислого газа, а углерода в нем примерно – 9,5 миллиардов тонн. Грубо говоря, чтобы отправить на дно океана с «тушками водорослей» половину этого количества, надо превратить в удобрение 6,8 миллионов тонн стали из тех 1,9 миллиардов тонн, что производится ежегодно. Или всего 0,4% годового производства!

Последствия и причины

Кажется, все так просто. В чем риски фотосинтеза водорослей, если удобрять их железом?