Ветропарк Enefit Green начнет вырабатывать экологически чистую электроэнергию уже в ноябре этого года, сообщила в среду пресс-служба предприятия.
Первый ветропарк Enefit Green начнет производить электроэнергию через четыре месяца
По словам председателя правления Enefit Green Ааво Кярмаса, «Шилале II» станет первым из строящихся парков компании, который выйдет на производство электроэнергии. «Строительство новых ветряных и солнечных парков – это долгосрочное и эффективное решение нынешнего энергетического кризиса. Enefit Green уже много лет занимается производством ветряной энергии в Литве. Мы строим там два ветропарка и готовим очередные инвестиционные решения. В текущей ситуации, крайне необходимо срочно увеличить производство электроэнергии из возобновляемых источников, и «Шилале II» начнет производить зеленую электроэнергию до конца года», – сказал Кярмас.
Согласно планам, новый ветропарк начнет производить электроэнергию в ноябре. Затем оборудование и системы будут тестироваться в течение нескольких месяцев. Проект планируется завершить в феврале 2023 года.
По прогнозам, ветропарк «Шилале II» будет ежегодно производить около 160 гигаватт-часов зеленой электроэнергии. Это количество электроэнергии покрывает среднегодовое потребление почти 50 000 домохозяйств Эстонии.
Ветропарк состоит из 12 ветряков высотой 200 метров, каждый из которых имеет мощность 3,6 мегаватта.
В настоящее время, компания Enefit Green строит новый ветропарк в Пуртсе.