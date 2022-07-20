Первый ветропарк Enefit Green начнет производить электроэнергию через четыре месяца

По словам председателя правления Enefit Green Ааво Кярмаса, «Шилале II» станет первым из строящихся парков компании, который выйдет на производство электроэнергии. «Строительство новых ветряных и солнечных парков – это долгосрочное и эффективное решение нынешнего энергетического кризиса. Enefit Green уже много лет занимается производством ветряной энергии в Литве. Мы строим там два ветропарка и готовим очередные инвестиционные решения. В текущей ситуации, крайне необходимо срочно увеличить производство электроэнергии из возобновляемых источников, и «Шилале II» начнет производить зеленую электроэнергию до конца года», – сказал Кярмас.