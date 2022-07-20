Жалобы в комиссию по потребительским спорам станут платными

«Одно из изменений также касается платы за подачу жалобы. Если сейчас заявление для потребителя является бесплатным, то в дальнейшем человек будет платить госпошлину в размере 15 евро», – сказала советник отдела предпринимательства и потребительства Минэкономики Кристина Еремина.

«Но если комиссия выносит положительное решение по вашей жалобе в пользу потребителя, то недобросовестный продавец должен будет вернуть вам и эту символическую сумму, то есть в перспективе потребитель ничего не теряет. Это делается для того, чтобы обращения в комиссию были более обдуманными и обоснованными, и тем более не злонамеренными. Потому что на сегодняшний день мы видим, что в прошлом году обращений в комиссию было чуть больше 2500, но из них были удовлетворены только 789», – уточнила юрист Торгово-промышленной палаты Эстонии Мерике Коппель.