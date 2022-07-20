За подачу жалобы в комиссию по потребительским спорам с лета 2023 года будет взиматься пошлина в размере 15 евро, однако в случае вынесения решения в пользу потребителя недобросовестный продавец будет обязать компенсировать ему не только ущерб, но и госпошлину, сообщает Rus.ERR.
Жалобы в комиссию по потребительским спорам станут платными
«Одно из изменений также касается платы за подачу жалобы. Если сейчас заявление для потребителя является бесплатным, то в дальнейшем человек будет платить госпошлину в размере 15 евро», – сказала советник отдела предпринимательства и потребительства Минэкономики Кристина Еремина.
«Но если комиссия выносит положительное решение по вашей жалобе в пользу потребителя, то недобросовестный продавец должен будет вернуть вам и эту символическую сумму, то есть в перспективе потребитель ничего не теряет. Это делается для того, чтобы обращения в комиссию были более обдуманными и обоснованными, и тем более не злонамеренными. Потому что на сегодняшний день мы видим, что в прошлом году обращений в комиссию было чуть больше 2500, но из них были удовлетворены только 789», – уточнила юрист Торгово-промышленной палаты Эстонии Мерике Коппель.