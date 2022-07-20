Сирия объявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной.

«Сирия приняла решение разорвать дипломатические отношения с Украиной в ответ на решение украинских властей по этому поводу», – заявил агентству представитель сирийского внешнеполитического ведомства.

В Министерстве иностранных дел Сирии отметили, что Украина фактически разорвала отношения с Сирией в 2018 году. Тогда власти страны отказались продлить визы сирийским дипломатам, из-за чего работа посольства в Киеве была остановлена.