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Сирия объявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной

rus.postimees.ee
Сирия объявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной
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Сирия объявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной.
Сирия объявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной. Фото: LOUAI BESHARA

Сирия разрывает дипломатические отношения с Украиной в ответ на соответствующие действия со стороны Киева, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на САНА.

«Сирия приняла решение разорвать дипломатические отношения с Украиной в ответ на решение украинских властей по этому поводу», – заявил агентству представитель сирийского внешнеполитического ведомства.

В Министерстве иностранных дел Сирии отметили, что Украина фактически разорвала отношения с Сирией в 2018 году. Тогда власти страны отказались продлить визы сирийским дипломатам, из-за чего работа посольства в Киеве была остановлена.

30 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с Сирией после того, как власти Сирии официально признали независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.

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