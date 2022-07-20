Мужчину, устроившего массовый пожар в Пярну, снова подозревают в поджоге

По словам Теэ, он поджег палатку случайно. Он развел костер в полутора метрах от палатки, но тут налетел порыв ветра.

В феврале 2020 года Теэ был приговорен к двум годам тюремного заключения за поджог зданий в центре города Пярну и палатки. Он также ходатайствовал о досрочном освобождении во время отбывания наказания, но Харьюский уездный суд и окружной суд не удовлетворили его ходатайство. Причиной стали неоднократные дисциплинарные нарушения за решеткой. Теэ освободили из тюрьмы в конце сентября прошлого года.

В 2015 году Теэ нанес ущерб одной компании на сумму более 13 000 евро: он поджег помещение для мусорных контейнеров, а также частично разрушил стену здания. В 2011 году он также был виновен в поджоге дома. В результате поджога погиб человек.

Дом находился примерно в десяти метрах от автобусной остановки «Михкли». Фото: Kristo Niglas

Загоревшийся в субботу дом находится примерно в десяти метрах от автобусной остановки «Михкли». Через три дня после пожара вокруг дома все еще чувствовался запах гари. Сгоревшие остатки шиферной крыши были разбросаны возле дома. На крыше здания можно было увидеть сено, нетронутое пожаром. В нескольких метрах от входной двери лежала металлическая канистра с горючим.

Три года в доме никто не жил, электричество из здания было выведено.