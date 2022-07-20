Мужчину, устроившего массовый пожар в Пярну, снова подозревают в поджоге
В прошлом задержанный неоднократно привлекался к ответственности, дважды – за поджог домов
В феврале 2020 года Теэ был приговорен к двум годам лишения свободы
Мотив поджога устанавливается, по предварительным данным, дом был выбран случайно
Недавно вышел на свободу Марко Теэ, который несколько лет назад поджег дом в центре Пярну и был за это отправлен в тюрьму. В субботу Теэ отправился из Пярнуского пoпечительского дома на ярмарку, находящуюся в деревне Михкли волости Ляэнеранна, но так и не вернулся. В тот же день в 15:30 в центр тревожной связи поступило сообщение, что в деревне Михкли загорелся фермерский дом.
Спасатели оперативно прибыли на место и приступили к тушению пожара. Спасатели проникли в горящий дом, чтобы проверить, нет ли в доме людей. К счастью, дом был пуст.
Во время тушения возникло подозрение, что дом мог быть подожжен умышленно. Пока спасатели еще работали на месте происшествия, полиция установила возможного подозреваемого и задержала 39-летнего мужчину в окрестностях той же деревни. Прокуратура не подтвердила, является ли Теэ подозреваемым. Однако прокурор Ляэнеского округа Лаури Йыги сообщил, что в прошлом задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе дважды за поджог. Также известно, что Теэ 39 лет.
Постояльцы пoпечительского дома, с которыми журналист общался сегодня во дворе учреждения, знают, что Теэ задержан по подозрению в поджоге дома в субботу. По словам жителей, Теэ находится в следственном изоляторе.
Тем же летом он поджег палатку, находящуюся в небольшом сосновом бору возле спа-отеля «Hedon» в Пярну, где спал пятидесятилетний мужчина-турист, с которым Теэ был знаком. Теэ общался с туристом примерно за четверть часа до того, как тот уснул, и потребовал мобильный телефон и планшет, о которых турист якобы ничего не знал.
Внезапно пострадавший очнулся от сильной жары и выбежал из палатки, однако получил ожоги рук и ног.
По словам Теэ, он поджег палатку случайно. Он развел костер в полутора метрах от палатки, но тут налетел порыв ветра.
В феврале 2020 года Теэ был приговорен к двум годам тюремного заключения за поджог зданий в центре города Пярну и палатки. Он также ходатайствовал о досрочном освобождении во время отбывания наказания, но Харьюский уездный суд и окружной суд не удовлетворили его ходатайство. Причиной стали неоднократные дисциплинарные нарушения за решеткой. Теэ освободили из тюрьмы в конце сентября прошлого года.
В 2015 году Теэ нанес ущерб одной компании на сумму более 13 000 евро: он поджег помещение для мусорных контейнеров, а также частично разрушил стену здания. В 2011 году он также был виновен в поджоге дома. В результате поджога погиб человек.
Загоревшийся в субботу дом находится примерно в десяти метрах от автобусной остановки «Михкли». Через три дня после пожара вокруг дома все еще чувствовался запах гари. Сгоревшие остатки шиферной крыши были разбросаны возле дома. На крыше здания можно было увидеть сено, нетронутое пожаром. В нескольких метрах от входной двери лежала металлическая канистра с горючим.
Три года в доме никто не жил, электричество из здания было выведено.
Вчера Пярнуский уездный суд дал разрешение задержать подозреваемого на два месяца. Прокурор Йыги указал, что большинство преступлений осужденный совершил в состоянии алкогольного опьянения и продолжал злоупотреблять крепкими спиртными напитками даже после освобождения из тюрьмы.
В настоящее время мотив поджога еще уточняется, но, по предварительным данным, это был случайно выбранный дом. «Поскольку подозреваемый ведет себя состоянии алкогольного опьянения непредсказуемо и предыдущие наказания не повлияли на его воздержание от преступлений, он может продолжать совершать опасные действия, пока находится на свободе», — пояснил прокурор причину взятия подозреваемого под стражу для два месяца.
Прокурор отметил, что поджог сопряжен с очень высоким риском: распространение огня непредсказуемо и может уничтожить жилые дома, автомобили, другое имущество и навредить природе. Пламя может привести к серьезным травмам и, в худшем случае, к смерти людей. Даже если пожар в жилом помещении и не начнется, угарный газ может начать распространяться по помещению и, к сожалению, стать для кого-то смертельным.
«В ходе тушения пожара спасателям приходится рисковать здоровьем и жизнью, ведь они заходят в горящие здания, чтобы спасти людей. Поэтому мы серьезно относимся к расследованию поджога и делаем все возможное, чтобы поймать подозреваемых и предотвратить дальнейшие преступления», — добавил Йыги.
По словам главы полиции Западной префектуры Аго Кяртманна, быстрое раскрытие таких преступлений всегда является приоритетом для полиции, потому что они не только опасны, но и сильно подрывают чувство безопасности общества. «При раскрытии таких преступлений нам всегда очень помогает, если местное сообщество бережливое и внимательное. Мы приглашаем всех поделиться с нами своими наблюдениями в таких случаях как можно скорее, потому что, казалось бы, небольшая информация может в конечном итоге стать решающей», — сказал Кяртманн.
Полиция просит людей, располагающих информацией о происшествии, но еще не обратившихся в полицию, дать о себе знать, написав по адресу lennart.pulk@politsei.ee.