Российская «религия войны» основана на культе победы

С критикой российского и советского империализма сложно спорить, однако для современных историков и антропологов разговор о «сущности» России и ее культуры в целом выглядит довольно бессмысленным. Необходимо обсуждение конкретных социальных обстоятельств и факторов. Абстрактной Российской империи не существует. Есть конкретные и довольно разные люди, живущие в определенное время и по каким-то причинам делающие тот или иной жизненный и поведенческий выбор. Причины эти тоже могут быть довольно разными и плохо соответствовать логическим схемам. Здесь я хочу поговорить только об одном из факторов, сделавших возможной российскую агрессию против Украины. Речь идет о «религии войны», сформировавшейся в России за два путинских десятилетия.

В современной антропологии существует много теорий ритуала. Впрочем, большинство специалистов солидарны в том, что очень многие обряды выполняют приблизительно одну и ту же функцию – утверждение единства и согласия группы по поводу событий окружающего мира, связанных с ними эмоций и индивидуального опыта. Когда, скажем, два человека занимаются сексом и вместе растят детей – это их личное дело, а когда они при большом собрании людей совершают ритуал бракосочетания, это делает их связь общественно признанной и значимой. Парадокс ритуальных действий при этом состоит в том, что они лишены обыденной прагматики, то есть не имеют смысла с точки зрения нашей повседневной интуиции. Здравый смысл не отвечает на вопрос, зачем с телом мертвого человека во время похорон нужно делать именно такие (например, класть в деревянный ящик и закапывать), а не другие вещи. Датский религиовед Еспер Сёренсен предположил, что именно этим парадоксом, а не абстрактной верой в сверхъестественное объясняется стремление людей считать участниками ритуала потусторонних и сверхчеловеческих существ – богов, демонов и духов. Их присутствие как бы придает смысл ритуальным действиям и гарантирует их эффективность. Поэтому люди стремятся тем или иным способом добиться этого присутствия.