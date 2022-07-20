Российская «религия войны» основана на культе победы

Средства эти не сводились к празднованию различных военных годовщин и включали, например, различные формы «исторической реконструкции», то есть военных игр, или получившие большую популярность литературные и кинематографические сюжеты о путешественниках во времени, неожиданно попадающих из сегодняшней России на фронте 1940-х годов. Довольно интенсивно «религия победы» использовала и советские художественные и публицистические клише, где фигурировали жестокие и бесчеловечные враги-нацисты, а также их жертвы, расстающиеся с жизнью или жестоко страдающие во имя счастья своего народа и потомков. В результате сложилась довольно стройная ритуально-мифологическая система, чье моральное значение для современных россиян объяснялось и генеалогически – при помощи образа предков, даровавших им возможность жизни, – и за счет конспирологических страхов, трактующих западное общество как постоянную угрозу социальному и моральному облику русских и россиян.
Исследователю массовой культуры зачастую довольно трудно решить, насколько серьезно люди относятся к ритуалам, в которых они участвуют и к мифологическим сюжетам, которые они пересказывают. При этом у специалистов есть даже особый термин для случаев, когда фольклорные сюжеты начинают «претворяться в жизнь»: такие явления называют остенсией. В известном смысле российскую агрессию против Украины можно обсуждать как «остенсивную войну», продолжение милитаристской религии в реальной жизни, ритуальную игру, обернувшуюся реальным насилием. Существует, конечно, много других социальных, экономических и моральных особенностей современного российского общества, сделавших эту войну возможной. Однако один из печальных уроков происходящего – легкость, с которой из ритуала может вырасти машина массового уничтожения, а из коллективной скорби и поминовения – зловещая милитаристская религия.
Александр Панченко – филолог и фольклорист, исследователь сектантских движений, городского фольклора и «народного православия», преподаватель Европейского Университета в Санкт-Петербурге, до 2018 г – профессор СПбГУ. Ныне приглашенный профессор Института исследований культуры и искусств Тартуского университета.