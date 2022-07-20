Эстонские автозаправки в очередной раз снизили цены на топливо

Как передала пресс-служба Terminal, теперь на АЗС предприятия литр 95-го бензина стоит 1,949 евро, 98-го бензина - 1,999 евро. Цена литра дизельного горючего теперь составляет 1,899 евро.

«Возможность снизить стоимость конечного продукта - бензина и дизтоплива - появилась после того, как укрепился курс евро по отношению к доллару, что делает цены для потребителя более выгодными», - пояснил менеджер Terminal по продажам Урмас Куузе.

Куузе добавил, что розничные цены на АЗС Terminal в большой степени зависят от закупочных цен и от налогов, а региональная конкуренция на цены не влияет. По его словам, стоимость литра топлива одинакова как на АЗС-автоматах, так и на станциях обслуживания.

Днем в среду примеру Terminal последовала и фирма розничной продажи горючего Circle K, которая снизила стоимость литра бензина и горючего на всех своих заправках по Эстонии. Как передала пресс-служба предприятия, теперь литр 95-го бензина на АЗС фирмы стоит 1,949€ и дизельного горючего - 1,899€.

«Поскольку цены на мировых топливных рынках продолжают снижаться, можем и мы сегодня снизить ценовую планку как на бензин, так и на дизельное горючее на всех заправках по Эстонии. Вместе с тем, на мировом рынке сохраняются неспокойные времена — как долго продолжится этот спад, никто не знает», - отметил менеджер по ценовой политике Circle K Индрек Сасси.

По его словам, в своей ценовой политике Circle K исходит как из закупочных цен на моторное топливо и государственных ацизов, так и из конкуренции на местном рынке.

В Circle K Eesti AS заявили, что не покупают, не продают и не распространяют произведенные в России и Белоруссии бензин и дизель. Весь бензин и дизельное топливо Circle K Eesti AS напрямую покупает у нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в Европейском союзе, поэтому поставки топлива не прерываются.