Десятилетний мальчик, ушедший под воду в бассейне, умер в больнице

Заведующая Кейлаского центра здоровья Лийна Зибо подтвердила Postimees, что подобный инцидент произошел вчера в центре здоровья: «Мы оказали ребенку первую помощь, а затем передали его медицинскому персоналу».

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Анники Максимовой, вчера днем ​​в полицию поступило сообщение о том, что в Кейласком центре здоровья 10-летний мальчик оказался под водой. Скорая помощь увезла ребенка в больницу в тяжелом состоянии.

Департамент полиции и пограничной охраны (PPA) подтвердил Postimees в среду днем, что мальчик скончался в больнице. «К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь 10-летнему мальчику. Мы выражаем глубокие соболезнования близким», — сказал дежурный пресс-секретарь PPA.