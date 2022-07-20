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Десятилетний ребенок находится в больнице в критическом состоянии после того, как чуть не утонул в бассейне

Ингрид Ландейро
Десятилетний ребенок находится в больнице в критическом состоянии после того, как чуть не утонул в бассейне
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Центр здоровья в Кейла.
Центр здоровья в Кейла. Фото: Teet Malsroos

Вчера в бассейне Кейлаского центра здоровья под водой оказался 10-летний ребенок. В результате инцидента ребенок был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Заведующая Кейлаского центра здоровья Лийна Зибо подтвердила Postimees, что подобнвый инцидент произошел вчера в центре здоровья. «Мы оказали ребенку первую помощь, а затем передали его медицинскому персоналу. В настоящее время ребенок находится в больнице».

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Анники Максимовой, вчера днем ​​в полицию также поступило сообщение о том, что в Кейласком центре здоровья 10-летний мальчик оказался под водой. Скорая помощь увезла ребенка в больницу в тяжелом состоянии.

Все подробности инцидента выясняются.

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