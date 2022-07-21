В понедельник, 18 августа, президент Алар Карис утвердил в должности новое правительство Эстонии. Rus.Postimees решил выяснить, насколько хорошо жители Таллинна знают новых министров в лицо.
Уличный опрос ⟩ Знают ли жители Таллинна новых министров?
В состав правящей коалиции входят Партия реформ, «Отечество» и Социал-демократическая партия.
Министрами от Партии реформ являются премьер-министр Кая Каллас, министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, министр социальной защиты Сигне Рийсало, министр сельского хозяйства Урмас Круузе и министр обороны Ханно Певкур.
Министрами от партии «Отечество» являются министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, министр юстиции Леа Данильсон-Ярг, министр предпринимательства и информационных технологий Кристьян Ярван, министр госуправления Рийна Солман и министр образования и науки Тынис Лукас.
Министрами от социал-демократов являются министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, министр экономики Рийна Сиккут, министр культуры Пирет Хартман, министр окружающей среды Мадис Каллас и министр труда и здравоохранения Пеэп Петерсон.