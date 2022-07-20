Стоимость электроэнергии в четверг вырастет почти в два раза

Самой высокой – 516,94 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет в четверг с 20 до 21 часа, а самой низкой будет рано утром, с 4 до 5 часов – 152,06 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве электроэнергия в четверг будет стоить 446,28 евро, что на 73,6% больше, чем в Эстонии. В Финляндии электроэнергия будет стоить 202,95 евро за мегаватт-час, на 21,1% меньше, чем в Эстонии.