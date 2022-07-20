В связи с высокими ценами на топливо люди стали больше пользоваться общественным транспортом. В июне на поездах Elron проехали 678 000 раз, что на 13 процентов больше, чем годом ранее.
Высокие цены на топливо привлекли людей к поездкам на поезде
По словам Ронни Конго, менеджера по продажам и развитию Elron, поездки на поезде достигли своей допандемийной популярности. Причиной увеличения количества поездок в последние месяцы он назвал отмену ограничений и высокие цены на топливо: «Сегодня многие люди заново открыли для себя общественный транспорт, и для многих поезд является первым выбором. Увеличение количества пассажиров и увеличение собственных доходов очень важно для нас, чтобы помочь компенсировать стремительно растущие расходы на топливо и электроэнергию».
Конго уточнил, что больше всего пассажиров прибавилось на скоростных междугородних экспрессах: «Много новых пассажиров в направлении Тарту, Нарвы и Вильянди. В настоящее время эти линии могут обслуживать только дизель-поезда, которых, к сожалению, у нас не хватает. Поэтому при большом спросе бывает, что людям приходится ехать стоя, за что приносим свои извинения. О необходимости дополнительного подвижного состава мы говорили еще несколько лет назад, сегодня, к счастью, можем подтвердить, что новые поезда будут здесь через пару лет. А это значит, что движение поездов станет еще быстрее, комфортнее и плотнее».
По словам Ронни Конго, восстановление количества пассажиров в пригородном сообщении заняло больше времени, потому что некоторые из ранее пассажиров предпочли другие альтернативы. «Хотя поезда Elron используют только возобновляемую электроэнергию и поэтому являются, помимо скорости и комфорта, еще и самым экологически чистым способом передвижения, решающим для многих становится цена услуги. Есть, безусловно, повод задуматься о том, работает ли в целом нынешняя схема общественного транспорта, когда платный поезд и бесплатный или полубесплатный автобус параллельно обслуживают одни и те же регионы", — сказал он.
За первые шесть месяцев этого года на поездах Elron было совершено почти 3,5 миллиона поездок, количество пассажиров увеличилось на 28 процентов. Целых семь из десяти билетов покупаются через самообслуживание - либо онлайн, либо в билетном автомате, где билеты дешевле. С конца прошлого года, помимо карты Elron, в билетном автомате можно расплачиваться и банковской картой, если на ней включена бесконтактная оплата.