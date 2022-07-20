Высокие цены на топливо привлекли людей к поездкам на поезде

По словам Ронни Конго, менеджера по продажам и развитию Elron, поездки на поезде достигли своей допандемийной популярности. Причиной увеличения количества поездок в последние месяцы он назвал отмену ограничений и высокие цены на топливо: «Сегодня многие люди заново открыли для себя общественный транспорт, и для многих поезд является первым выбором. Увеличение количества пассажиров и увеличение собственных доходов очень важно для нас, чтобы помочь компенсировать стремительно растущие расходы на топливо и электроэнергию».

Конго уточнил, что больше всего пассажиров прибавилось на скоростных междугородних экспрессах: «Много новых пассажиров в направлении Тарту, Нарвы и Вильянди. В настоящее время эти линии могут обслуживать только дизель-поезда, которых, к сожалению, у нас не хватает. Поэтому при большом спросе бывает, что людям приходится ехать стоя, за что приносим свои извинения. О необходимости дополнительного подвижного состава мы говорили еще несколько лет назад, сегодня, к счастью, можем подтвердить, что новые поезда будут здесь через пару лет. А это значит, что движение поездов станет еще быстрее, комфортнее и плотнее».

По словам Ронни Конго, восстановление количества пассажиров в пригородном сообщении заняло больше времени, потому что некоторые из ранее пассажиров предпочли другие альтернативы. «Хотя поезда Elron используют только возобновляемую электроэнергию и поэтому являются, помимо скорости и комфорта, еще и самым экологически чистым способом передвижения, решающим для многих становится цена услуги. Есть, безусловно, повод задуматься о том, работает ли в целом нынешняя схема общественного транспорта, когда платный поезд и бесплатный или полубесплатный автобус параллельно обслуживают одни и те же регионы", — сказал он.