Опрос ⟩ Коалиционный договор нового правительства: чего ждать жителям Эстонии?

Рейн Тоомла, политолог

Рейн Тоомла. Фото: Margus Ansu

«Пришедшее к власти в понедельник правительство знало, что срок его полномочий продлится восемь-девять месяцев, поэтому коалиционные партии были кровно заинтересованы в том, чтобы в соглашение можно было вписать что-то, что за это время показало бы какой-то результат. Таким образом, мы можем с интересом наблюдать за тем, удастся ли на самом деле приступить к выполнению договоренностей и достичь чего-то.

Таких быстрых срочных инициатив довольно много. Несколько упрощенно их можно разделить. Сначала те, которые можно было бы назвать пожаротушением. По сути, здесь есть только одно: компенсация цен на электроэнергию, газовое и центральное отопление, сезон которого начнется с 1 октября. Сомневаюсь, удастся ли с помощью этой меры подавить инфляцию, но жизнь многих людей точно станет легче.

Есть пара-тройка инициатив, которые можно было бы назвать старыми спорными вопросами, – это правительство успеет увидеть только их начало. Больше денег университетам дадут уже в этом году, с 1 января может начаться выплата крупных семейных пособий и, пожалуй, сюда же входит и повышение не облагаемого налогом минимума, но когда этого можно ожидать, сказано не было. Остальные инициативы – это те, реализация которых ляжет на плечи следующего правительства, в том числе и вызвавший наибольшую полемику переход на эстоноязычное образование.