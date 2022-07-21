В понедельник, 18 июля, второе правительство премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ) приняло присягу в Рийгикогу. Планы нового правящего союза реформистов, соцдемов и «Отечества» уместились на восьми страницах коалиционного соглашения. Rus.Postimees попросил политологов и оппозицию прокомментировать, какие пункты договора важны, интересны, бесполезны или даже вредны для Эстонии.
Опрос ⟩ Коалиционный договор нового правительства: чего ждать жителям Эстонии?
Рейн Тоомла, политолог
«Пришедшее к власти в понедельник правительство знало, что срок его полномочий продлится восемь-девять месяцев, поэтому коалиционные партии были кровно заинтересованы в том, чтобы в соглашение можно было вписать что-то, что за это время показало бы какой-то результат. Таким образом, мы можем с интересом наблюдать за тем, удастся ли на самом деле приступить к выполнению договоренностей и достичь чего-то.
Таких быстрых срочных инициатив довольно много. Несколько упрощенно их можно разделить. Сначала те, которые можно было бы назвать пожаротушением. По сути, здесь есть только одно: компенсация цен на электроэнергию, газовое и центральное отопление, сезон которого начнется с 1 октября. Сомневаюсь, удастся ли с помощью этой меры подавить инфляцию, но жизнь многих людей точно станет легче.
Есть пара-тройка инициатив, которые можно было бы назвать старыми спорными вопросами, – это правительство успеет увидеть только их начало. Больше денег университетам дадут уже в этом году, с 1 января может начаться выплата крупных семейных пособий и, пожалуй, сюда же входит и повышение не облагаемого налогом минимума, но когда этого можно ожидать, сказано не было. Остальные инициативы – это те, реализация которых ляжет на плечи следующего правительства, в том числе и вызвавший наибольшую полемику переход на эстоноязычное образование.
Эти инициативы не были неожиданными, скорее можно было бы утверждать, что они в основном являются вечными проблемами эстонской политики. Некоторые из них обсуждались давно, в разных правительствах, может быть, даже десятилетиями, например, образование на эстонском языке. Семейные пособия и не облагаемый налогом минимум — это то, чем занимались почти все последние правительства. Споры обычно крутились вокруг того, на сколько конкретно минимум поднять и не стоит ли с этим немного подождать.
Так что пожаротушение было единственным новым пунктом, к которому предыдущие правительства не имели никакого отношения. Наверное, поэтому и не хотели делать эти пособия постоянными: по крайней мере, весной следующего года, по мнению правительства, заниматься этим уже не придется».
Ханнес Нагель, политолог, НКО Центр исследования кризисных ситуаций:
«Преодоление кризиса занимает центральное место в коалиционном соглашении нового состава правительства. Мы достигли состояния, когда кризис – это новая нормальность и никто не осмеливается предсказать возвращение к так называемой нормальной жизни.
Хотя в обычных условиях срок полномочий нового правительства, составляющий чуть более полугода, может показаться коротким, предстоящий осенне-зимний период является серьезным испытанием. Пятая волна коронавирусного кризиса, которая уже показывает свое лицо, энергетический кризис, угроза безопасности и климатический кризис объединятся в приливную волну общего кризиса в ближайшие месяцы.
В коалиционном соглашении также упоминается "повышение гибкости государственного сектора для преодоления кризисов" и "разработка современного плана антикризисного управления". Это, пожалуй, два самых важных пункта коалиционного соглашения, и они требуют первоочередного решения.
Если мы хотим более эффективного антикризисного управления, необходимы существенные изменения. Необходимо фундаментально изменить принципы кризисного управления, а также создать новую центральную структуру и систему управления, обеспечивающую его реализацию. Для этого, например, может быть создан надминистерский орган со статусом государственного контролерa (т.е. независимый от повседневной политики), отвечающий за готовность к кризисам, управление кризисами и посткризисное управление (включая обучение кризисам).
Управление кризисами является достаточно специализированной дисциплиной, и существуют определенные общие компетенции, которые должны быть сосредоточены в центральном органе, который будет действовать независимо от того, поражена ли страна пандемией, загрязнением окружающей среды или кризисом беженцев, т.е. кризисами, в которых (пока) нет военного элемента.
Для эффективного управления кризисными ситуациями также требуется отдельное независимое агентство в масштабах небольшой страны, со своим руководителем, бюджетом и способностью направлять ограниченные ресурсы государственного аппарата в нужном направлении при выявлении угрозы. При таком количестве кризисов, которыми приходится жонглировать, неэффективно и нерентабельно иметь в каждом правительственном департаменте эксперта по кризисным ситуациям, который бы направлял ситуацию по своему усмотрению.
Худшее, что может произойти сейчас, помимо уже существующих кризисов, – это новый кризис, с которым уже не справиться. Очевидно, что решения, от которых зависит здоровье, средства к существованию, жизнь и будущее нашего народа, должны быть невосприимчивы к политике дня и препирательствам, происходящим там. Новое коалиционное соглашение дает надежду на то, что сфера антикризисного управления может быть пересмотрена и упорядочена, и времени до марта достаточно, чтобы начать этот процесс.
Пеэтер Тайм, политолог:
«Давайте, начнем с вредного. Первый акт вредительства либо по собственной инициативе, либо по чьему-то поручению (мне это неизвестно) было совершено, когда руководство Центристской партии решило – можно сказать, на пустом месте – инициировать правительственный кризис в нашей стране. Также мне неизвестно, что являлось целью центристов на самом деле, когда они начали вести себя очень странно. Но мы являемся свидетелями того факта, что центристы остались в оппозиции. Это о вреде. Поэтому создание новой коалиции было как бы вынужденным шагом.
На протяжении всего времени после увольнения министров от Центристской партии было видно, что представители социал-демократов и отечественников не очень-то и стремились в правительство. Поэтому, по моему мнению, руководствами этих двух партий – кстати, с самыми низкими рейтингами и с самым малочисленным представительством в парламенте – было принято решение превратить коалиционные переговоры в своего рода яркое стартовое мероприятие предвыборной кампании. Исходя из этого, я считаю, что нет особого смысла серьезно обсуждать, какие пункты договора важны, интересны, бесполезны или вредны для Эстонии. Новый коалиционный договор – это прежде всего набор основных пунктов предвыборных обещаний трех коалиционных партий».
Дмитрий Дмитриев, депутат Рийгикогу, член находящейся в оппозиции Центристской партии
«Новый коалиционный договор, несомненно, является лицом "Отечества": Партия реформ была прижата к стенке, а Кая Каллас была вынуждена согласиться с требованиями своих партнеров, чтобы сохранить свой пост.
Обещания, записанные в коалиционном соглашении, амбициозны, а некоторые дополнительные расходы принципиально необходимы и отражены и в программе Центристской партии. Безусловно, мы поддерживаем повышение не облагаемого налогом минимума до 654 евро и увеличение семейных пособий: в нынешней ситуации, когда инфляция составляет более 20 процентов, государство должно прийти на помощь людям.
Кая Каллас говорит, что стоимость коалиционного соглашения составит менее 300 миллионов евро. Смею в этом сильно сомневаться, поскольку к текущим суммам добавятся расходы, связанные с реформой рынка электроэнергии и безопасностью. Мы не знаем, какими будут цены на энергоносители осенью и как сильно различные меры поддержки отразятся на госбюджете. Безусловно, следует обсудить и поддержку тех семей, которые используют дровяное отопление.
На устранение недофинансирования высшего образования предусмотрено десять миллионов евро, чего, по мнению руководства университетов, явно недостаточно. Однако при реалистичной оценке ситуации становится ясно, что стоимость пребывания Каи Каллас на посту премьер-министра для эстонского налогоплательщика будет почти миллиард евро. В то же время Партия реформ совершила разворот в бюджетной политике и отказалась от своего обещания сохранить сбалансированность государственного бюджета, хотя постоянно заявляла об обратном, когда была в коалиции с Центристской партией.
Родившееся временное правительство не говорит честно о том, как в будущем планируется финансово покрыть многие правильные идеи! Экономист Банка Эстонии и советник президента по экономическим вопросам Каспар Оя заявил, что расходы, указанные в коалиционном соглашении, невозможно осуществить без повышения налогов. Позиция Центристской партии заключается в том, что мы, безусловно, не поддерживаем покрытие расходов за счет повышения потребительских налогов, поскольку это больше всего ударит по среднему классу и малообеспеченным слоям населения. В то же время Центристская партия открыта для начала налоговых дебатов.
Переход на эстонское образование к 2024 году также является отдельным вопросом. Это яркий лозунг, которому не хватает конкретного и четко определенного плана действий по обеспечению качественного образования для всех. Неужели в школах на эстонском языке будут преподавать люди, не имеющие соответствующего профессионального образования? И будут ли сокращены все те учителя, которые не владеют эстонским языком на необходимом уровне?
Постыдно, что в коалиционное соглашение не вошли некоторые важные вопросы и сферы. Например, там ни слова о здравоохранении! Мы знаем, что Партия реформ решила прекратить государственное финансирование строительства Таллиннской больницы, но что будет с Нарвской больницей или Ида-Вируской центральной больницей? В соглашении также нет ничего о региональной политике и развитии сельской жизни. Создается впечатление, что для Каи Каллас пребывание у власти имело первостепенное значение, а развитие эстонского государства и благосостояние народа — второстепенные вопросы».