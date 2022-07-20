Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу не поддерживает выдачу разрешений на временное проживание российским ИТ-специалистам, работающим в Эстонии, пишет Rus.ERR.
«РФ продолжает неоправданную войну против Украины»: Рейнсалу не поддерживает выдачу ВНЖ российским ИТ-специалистам
«Российская Федерация продолжает неоправданную войну против Украины, тем самым нарушая территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, поэтому создание новых исключений в действующей визовой политике является неоправданным», - заявил Рейнсалу, комментируя обращение Эстонского союза инфотехнологий и телекоммуникаций (ITL) и НКО Asutajad.
Вице-канцлер МВД по вопросам внутренней безопасности Вейко Коммусаар дал понять в интервью ERR, что просьбу ИТ-сектора должно обсуждать правительство: «Правительство должно придерживаться общего мнения относительно санкций. Этот вопрос, безусловно, будет обсуждаться. Нужно ли делать исключения или нет, станет известно после рассмотрения этого вопроса".
«Путинский террор против Украины и ее жителей - это угроза безопасности Эстонии и Европы, и правительство имеет право вводить санкции для защиты безопасности или интересов ЭР», - подчеркнул вице-канцлер.