Российская пропаганда: фейковая новость рассказывает о военном беженце, который украл у эстонца трюфельную свинью

В русскоязычных СМИ распространяется новостной ролик с пометкой Euronews «о человеке из Пярнумаа, который остался без трюфельной свиньи и лишился единственного дохода из-за украинского военного беженца». На самом деле эта история не имеет никакого отношения к Euronews, так как ее придумали российские СМИ.