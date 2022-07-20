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Российская пропаганда: фейковая новость рассказывает о военном беженце, который украл у эстонца трюфельную свинью

Брита-Мария Алас
Российская пропаганда: фейковая новость рассказывает о военном беженце, который украл у эстонца трюфельную свинью
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Предполагаемый мужчина из Пярнумаа.
Предполагаемый мужчина из Пярнумаа. Фото: Kuvatõmmis Twitterist

В русскоязычных СМИ распространяется новостной ролик с пометкой Euronews «о человеке из Пярнумаа, который остался без трюфельной свиньи и лишился единственного дохода из-за украинского военного беженца». На самом деле эта история не имеет никакого отношения к Euronews, так как ее придумали российские СМИ.

В ролике с грустной музыкой есть несколько кадров сельскохозяйственной техники, предполагаемого пярнуского жителя Мартина Тамме, свиньи и трюфелей.

«Мартин Тамм, владелец хутора в Пярнумаа, в конце апреля нанял на работу украинского военного беженца. Беженец украл с фермы свинью и отдал ее на убой. В иске Мартин Тамм заявил, что это нанесло ему серьезные убытки», — говорится в видео.

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