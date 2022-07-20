В русскоязычных СМИ распространяется новостной ролик с пометкой Euronews «о человеке из Пярнумаа, который остался без трюфельной свиньи и лишился единственного дохода из-за украинского военного беженца». На самом деле эта история не имеет никакого отношения к Euronews, так как ее придумали российские СМИ.
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Российская пропаганда: фейковая новость рассказывает о военном беженце, который украл у эстонца трюфельную свинью
Российская пропаганда: фейковая новость рассказывает о военном беженце, который украл у эстонца трюфельную свинью
В ролике с грустной музыкой есть несколько кадров сельскохозяйственной техники, предполагаемого пярнуского жителя Мартина Тамме, свиньи и трюфелей.
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