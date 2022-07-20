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Фото ⟩ Тяжелое ДТП: после столкновения с автомобилем мотоциклиста отбросило в стену дома

Мерле Ралльманн
Тяжелое ДТП: после столкновения с автомобилем мотоциклиста отбросило в стену дома
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В ДТП, помимо человека и техники, пострадала также стена дома.
В ДТП, помимо человека и техники, пострадала также стена дома. Фото: Päästeameti Kilingi-Nõmme päästekomando

Сегодня утром в центре Килинги-Нымме, в волости Саарде, произошло тяжелое ДТП, один человек был доставлен в больницу.

В 8:18 на Пярнуской улице в Килинги-Нымме произошло столкновение мотоцикла FC-Moto и автомобиля Peugeot, в результате чего мотоцикл отбросило на металлический забор и в стену дома. 29-летнего мотоциклиста доставили в Пярнускую больницу, где после первичных обследований его оставили для дальнейшего лечения.

Специалист по коммуникации Департамента полиции и погранохраны Ильмар Кахро сказал, что точные обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе дальнейшего производства. «Пока известно, что сидевшая за рулем автомобиля женщина была трезвой и у нее есть водительские права соответствующей категории», – уточнил Кахро.

Выехавшие на место спасатели спасательной команды Килинги-Нымме устранили опасность возгорания транспортных средств и разлитого на дорогу масла, а также очистили дорогу от обломков транспортных средств.

Место ДТП в Килинги-Нымме у дома на Пярнусской улице, 67.
Место ДТП в Килинги-Нымме у дома на Пярнусской улице, 67. Фото: Tark Tee kuvatõmmis
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