Фото ⟩ Тяжелое ДТП: после столкновения с автомобилем мотоциклиста отбросило в стену дома

В 8:18 на Пярнуской улице в Килинги-Нымме произошло столкновение мотоцикла FC-Moto и автомобиля Peugeot, в результате чего мотоцикл отбросило на металлический забор и в стену дома. 29-летнего мотоциклиста доставили в Пярнускую больницу, где после первичных обследований его оставили для дальнейшего лечения.

Специалист по коммуникации Департамента полиции и погранохраны Ильмар Кахро сказал, что точные обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе дальнейшего производства. «Пока известно, что сидевшая за рулем автомобиля женщина была трезвой и у нее есть водительские права соответствующей категории», – уточнил Кахро.

Выехавшие на место спасатели спасательной команды Килинги-Нымме устранили опасность возгорания транспортных средств и разлитого на дорогу масла, а также очистили дорогу от обломков транспортных средств.