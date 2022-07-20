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Еврокомиссия призвала страны ЕС противостоять «газовому шантажу» со стороны России

BNS
Еврокомиссия призвала страны ЕС противостоять «газовому шантажу» со стороны России
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Dmitry Feoktistov

Европейская комиссия в среду призвала страны Европейского союза снизить потребление газа в зимние месяцы на 15%, чтобы таким образом противостоять давлению со стороны России на энергетическом рынке.

Комиссия также попросила страны-члены ЕС предоставить ей особые полномочия по введению в силу сокращения спроса на газ в случае, если Россия полностью прекратит подачу газа в Европу.

«Россия шантажирует нас. Россия использует энергоносители в качестве оружия и в этих условиях Европа должна быть готова к любому сценарию — или частичному крупномасштабному уменьшению объемов поставок, или к полному их прекращению», — заявила в среду президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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