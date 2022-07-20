Европейская комиссия в среду призвала страны Европейского союза снизить потребление газа в зимние месяцы на 15%, чтобы таким образом противостоять давлению со стороны России на энергетическом рынке.
Еврокомиссия призвала страны ЕС противостоять «газовому шантажу» со стороны России
Еврокомиссия призвала страны ЕС противостоять «газовому шантажу» со стороны России
Комиссия также попросила страны-члены ЕС предоставить ей особые полномочия по введению в силу сокращения спроса на газ в случае, если Россия полностью прекратит подачу газа в Европу.
«Россия шантажирует нас. Россия использует энергоносители в качестве оружия и в этих условиях Европа должна быть готова к любому сценарию — или частичному крупномасштабному уменьшению объемов поставок, или к полному их прекращению», — заявила в среду президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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