Еврокомиссия призвала страны ЕС противостоять «газовому шантажу» со стороны России

Комиссия также попросила страны-члены ЕС предоставить ей особые полномочия по введению в силу сокращения спроса на газ в случае, если Россия полностью прекратит подачу газа в Европу.

«Россия шантажирует нас. Россия использует энергоносители в качестве оружия и в этих условиях Европа должна быть готова к любому сценарию — или частичному крупномасштабному уменьшению объемов поставок, или к полному их прекращению», — заявила в среду президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.