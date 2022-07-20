Министерство: нынешнее положение на газовом рынке не дает оснований для ЧС в Эстонии

Она напомнила, что в мае этого года Министерство экономики и коммуникаций (МКМ) установило на газовом рынке уровень раннего предупреждения, то же самое сделали Латвия, Литва и Финляндия. Этого уровня, по мнению министерства, достаточно на данный момент и он соответствует реальному положению дел.

«В Эстонии использование восстанавливаемых источников энергии для производства тепла является одним из крупнейших в Европе, составляя почти 60%, то есть, наша зависимость от поставок газа одна из самых маленьких в Европе», — отметила Лаастер.

В Эстонии в год газа используется в объеме около 5 тераватт-часов, что составляет почти 7% энергетического баланса страны, при этом в свете будущей зимы прогнозируется, что потребление газа в Эстонии сократится до 4 тераватт-часов.

«Eesti Gaas недавно сообщила, что уже закупила газ в объеме 3 тераватт-часов и планирует докупить еще. В газовое хранилище в Латвии закачано уже 10,6 тераватт-часа и объем этот с каждым днем прирастает. Мы также продолжаем работать над строительством эстонско-финского терминала СПГ. Работы успешно и по графику ведутся как в Эстонии, так и в Финляндии, уже оформлена аренда плавучего терминала», — перечислила Лаастер.