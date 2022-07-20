Положение на газовом рынке в Эстонии на данный момент не настолько критическое, чтобы вводить в стране режим чрезвычайной ситуации, считает Министерство экономики и коммуникаций. Об этом BNS сообщила в среду заведующая отделом общественных связей министерства Лаура Лаастер.
Министерство: нынешнее положение на газовом рынке не дает оснований для ЧС в Эстонии
Она напомнила, что в мае этого года Министерство экономики и коммуникаций (МКМ) установило на газовом рынке уровень раннего предупреждения, то же самое сделали Латвия, Литва и Финляндия. Этого уровня, по мнению министерства, достаточно на данный момент и он соответствует реальному положению дел.
«В Эстонии использование восстанавливаемых источников энергии для производства тепла является одним из крупнейших в Европе, составляя почти 60%, то есть, наша зависимость от поставок газа одна из самых маленьких в Европе», — отметила Лаастер.
В Эстонии в год газа используется в объеме около 5 тераватт-часов, что составляет почти 7% энергетического баланса страны, при этом в свете будущей зимы прогнозируется, что потребление газа в Эстонии сократится до 4 тераватт-часов.
«Eesti Gaas недавно сообщила, что уже закупила газ в объеме 3 тераватт-часов и планирует докупить еще. В газовое хранилище в Латвии закачано уже 10,6 тераватт-часа и объем этот с каждым днем прирастает. Мы также продолжаем работать над строительством эстонско-финского терминала СПГ. Работы успешно и по графику ведутся как в Эстонии, так и в Финляндии, уже оформлена аренда плавучего терминала», — перечислила Лаастер.
По ее словам, министерство считает, что с учетом всего сказанного нет оснований вводить в Эстонии режим чрезвычайной ситуации по газу. Лаастер добавила, что министерство совместно с сетевым предприятием Elering постоянно отслеживает положение на рынке газа и процесс создания его запасов. Ведомство поддерживает постоянный контакт с Латвией, Литвой и Финляндией — и ни одна из стран-соседей пока не объявила у себя режим чрезвычайной ситуации. «Но если текущая ситуация и перспективы газового рынка этого потребуют, мы конечно это сделаем», — добавила Лаастер.
На этой неделе с призывом ввести положение ЧС по всей Эстонии выступил Союз городов и волостей. Как сообщил портал новостей вещания, возникли серьезные перебои с поставами природного газа, а меры рынка не обеспечивают достаточное снабжение газом, поэтому речь идет о чрезвычайной ситуации на государственном уровне или угрозе ее возникновения, считают в Союзе городов и волостей Эстонии (ELVL).
ELVL раскритиковал озвученную недавно Министерством экономики и коммуникаций позицию, согласно которой решение чрезвычайных ситуаций, вызванных перебоями с поставками газа, является задачей местных самоуправлений.
"Мы считаем, что ситуация, когда работа централизованного теплоснабжения может быть прервана из-за нехватки газа по всей стране, не может быть решена на уровне местного самоуправления. Перебои с газоснабжением в масштабах всей страны или угроза их возникновения не являются вопросами местного уровня. Проблема в том, что даже если газ имеется, то какой будет его стоимость и что это будет означать для жителей", – отметил исполнительный директор союза Вейкко Лухалайд.
Лаура Лаастер напомнила, что, в соответствии с Законом о чрезвычайной ситуации, организацией работы системы центрального отопления как жизненно важной услуги является местное самоуправление.
«Предприятиям центрального отопления необходимо организовать конкурс на поставки топлива. Если тендер не удастся, предприятие должно будет информировать об этом самоуправление и подать ходатайство о переходе на резервные виды топлива Департаменту окружающей среды, либо обратиться в министерство. Министерство считает, что там, где это допускают выданные разрешения, перейти на более льготные виды топлива можно уже сегодня. Там, где экологические допуски требуют изменения, местным самоуправлениям надо связаться с Департаментом окружающей среды», — пояснила Лаастер, подчеркнув, что просто объявление чрезвычайной ситуации само по себе в этом процессе ничего не изменит.