Магнус Карлсен добровольно отказался от титула чемпиона мира по шахматам, которым владел с 2013 года, сообщает "Чемпионат".
Сенсация в мире шахмат. Магнус Карлсен отказался защищать титул чемпиона
Норвежец объяснил, что у него нет никакой мотивации играть ещё один чемпионский матч. О своём решении Карлсен уже сообщил FIDE, своей команде и победителю Турнира претендентов Яну Непомнящему, с которым должен был сыграть в начале 2023 года.
«Я не буду играть. Сообщил своей команде, FIDE и Яну, что у меня нет мотивации выходить ещё на один чемпионский матч», — заявил Карлсен. – FIDE предлагала разные форматы. Какие-то более интересные, какие-то менее, но я не ставил никаких условий, просто объявил о своём решении. Оно не спонтанное, я раздумывал над этим примерно полтора года».
Автоматического присуждения короны претенденту Яну Непомнящему точно не будет, поскольку в правилах чемпионского цикла чётко прописано: если чемпион отказывается играть матч, то соперником победителя турнира претендентов будет другой шахматист.