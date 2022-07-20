Сенсация в мире шахмат. Магнус Карлсен отказался защищать титул чемпиона

Норвежец объяснил, что у него нет никакой мотивации играть ещё один чемпионский матч. О своём решении Карлсен уже сообщил FIDE, своей команде и победителю Турнира претендентов Яну Непомнящему, с которым должен был сыграть в начале 2023 года.

«Я не буду играть. Сообщил своей команде, FIDE и Яну, что у меня нет мотивации выходить ещё на один чемпионский матч», — заявил Карлсен. – FIDE предлагала разные форматы. Какие-то более интересные, какие-то менее, но я не ставил никаких условий, просто объявил о своём решении. Оно не спонтанное, я раздумывал над этим примерно полтора года».