Сегодня в 11:35 в полицию поступило сообщение, что у заправки на улице Туру в Тарту произошло ДТП. Водители не смогли договориться, и инцидент требовал вмешательства полицейской группы по разбору аварий.
Фото ⟩ Полиция помогла водителям, попавшим в аварию, преодолеть языковой барьер
В аварию попали серебристая Toyota Corolla и темно-серый Peugeot. По словам пресс-секретаря Лыунаской префектуры Керли Вирк, водители не смогли договориться между собой, поскольку одним из попавших в ДТП был иностранец, который не говорил по-эстонски.
Ни один из водителей на месте происшествия не признал свою вину, каждый утверждал, что имел право проехать первым и поэтому не может быть виноват.
У Toyota были царапины на правой стороне, а у Peugeot была вмятина под левой фарой и оторвался грязевой щиток левого переднего колеса.
По словам Керли Вирк, производство не будет начато, а присутствовавшие на месте сотрудники группы по разбору аварий помогли участникам ДТП оформить необходимые документы, чтобы инцидентом смогла дальше заниматься страховая компания.