Фото ⟩ Полиция помогла водителям, попавшим в аварию, преодолеть языковой барьер

В аварию попали серебристая Toyota Corolla и темно-серый Peugeot. По словам пресс-секретаря Лыунаской префектуры Керли Вирк, водители не смогли договориться между собой, поскольку одним из попавших в ДТП был иностранец, который не говорил по-эстонски.

Ни один из водителей на месте происшествия не признал свою вину, каждый утверждал, что имел право проехать первым и поэтому не может быть виноват.

У Toyota были царапины на правой стороне, а у Peugeot была вмятина под левой фарой и оторвался грязевой щиток левого переднего колеса.