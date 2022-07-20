Более 500 человек погибли в Испании из-за жары

«Как показывают данные, во время этой аномальной жары погибло более 500 человек», — сказал Санчес, ссылаясь на статистику Института общественного здравоохранения по избыточной смертности.

По данным различных источников, от жары, обрушившейся на Испанию и Португалию, могло погибнуть до 1700 человек. По данным Института здоровья Карлоса III в Испании, во время жары погибло 679 человек.

Глава здравоохранения Португалии сообщил агентству Reuters, что в период с 7 по 18 июля в стране было зарегистрировано 1063 случая смерти от жары.

В середине июля на Испанию обрушилась вторая в году волна жары, когда температура воздуха поднялась до 45 градусов.

Жара больше всего влияет на пожилых людей: по оценкам Института здравоохранения Карлоса III, 321 погибших были старше 85 лет.