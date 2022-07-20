Десятидневная жара, обрушившаяся на Испанию, унесла жизни более 500 человек, заявил сегодня премьер-министр Испании Педро Санчес.
Более 500 человек погибли в Испании из-за жары
«Как показывают данные, во время этой аномальной жары погибло более 500 человек», — сказал Санчес, ссылаясь на статистику Института общественного здравоохранения по избыточной смертности.
По данным различных источников, от жары, обрушившейся на Испанию и Португалию, могло погибнуть до 1700 человек. По данным Института здоровья Карлоса III в Испании, во время жары погибло 679 человек.
Глава здравоохранения Португалии сообщил агентству Reuters, что в период с 7 по 18 июля в стране было зарегистрировано 1063 случая смерти от жары.
В середине июля на Испанию обрушилась вторая в году волна жары, когда температура воздуха поднялась до 45 градусов.
Жара больше всего влияет на пожилых людей: по оценкам Института здравоохранения Карлоса III, 321 погибших были старше 85 лет.
Только 15 июля из-за жары погибло 150 человек, что является самым высоким числом в один день погибших от жары в истории страны, сообщает The Local.