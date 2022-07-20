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Фото ⟩ Автовладельцы бьют тревогу: неизвестный царапает машины

Андрес Тохвер
Автовладельцы бьют тревогу: неизвестный царапает машины
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BMW Имре Паальберга был поцарапан в ночь на 14 июля.
BMW Имре Паальберга был поцарапан в ночь на 14 июля. Фото: Imre Paalberg

Автовладельцы возмущены: неизвестный царапает машины, а также разбивает лобовые стекла автобусов. Хотя виновник так и не пойман, подозревается мужчина, который лечился от шизофрении, но теперь снова на свободе и во время приступа может проявлять себя.

Автомобиль Имре Паальберга был поврежден совсем недавно, ночью 14 июля. «Размер ущерба пока не могу назвать. В полиции был дан ход производству», – сказал он. По словам Паальберга, чаще жертвами неизвестного становятся припаркованные между многоквартирными домами машины.

У Паальберга BMW 2002 года выпуска. Чем автомобиль был поврежден, владелец сказать не смог. «Должно быть, это был какой-то острый предмет», — предположил он. Осматривая окрестности, он не заметил ни заостренных палок, ни осколков стекла.

Автомобиль Seat Leon 2006 года выпуска Кармо Ломпа был поцарапан в начале прошлой недели. По словам Ломпа, инцидент произошел где-то между 11 и 13 июля. «При этом у нас перед домом хорошо освещенная парковка», – сказал он.

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