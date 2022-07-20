Автовладельцы возмущены: неизвестный царапает машины, а также разбивает лобовые стекла автобусов. Хотя виновник так и не пойман, подозревается мужчина, который лечился от шизофрении, но теперь снова на свободе и во время приступа может проявлять себя.
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Фото ⟩ Автовладельцы бьют тревогу: неизвестный царапает машины
Автовладельцы бьют тревогу: неизвестный царапает машины
Автомобиль Имре Паальберга был поврежден совсем недавно, ночью 14 июля. «Размер ущерба пока не могу назвать. В полиции был дан ход производству», – сказал он. По словам Паальберга, чаще жертвами неизвестного становятся припаркованные между многоквартирными домами машины.
У Паальберга BMW 2002 года выпуска. Чем автомобиль был поврежден, владелец сказать не смог. «Должно быть, это был какой-то острый предмет», — предположил он. Осматривая окрестности, он не заметил ни заостренных палок, ни осколков стекла.
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