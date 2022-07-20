Фото ⟩ Автовладельцы бьют тревогу: неизвестный царапает машины

Автомобиль Имре Паальберга был поврежден совсем недавно, ночью 14 июля. «Размер ущерба пока не могу назвать. В полиции был дан ход производству», – сказал он. По словам Паальберга, чаще жертвами неизвестного становятся припаркованные между многоквартирными домами машины.

У Паальберга BMW 2002 года выпуска. Чем автомобиль был поврежден, владелец сказать не смог. «Должно быть, это был какой-то острый предмет», — предположил он. Осматривая окрестности, он не заметил ни заостренных палок, ни осколков стекла.