Аграрно-торговая палата: cледующий год будет для фермеров сложным

«Весной зерновые хорошо пустили ростки, потому что было не слишком жарко и, хотя не все поля с озимыми культурами как следует перезимовали, влажная весна ускорила рост и теперь можно быть довольными ситуацией», - прокомментировал Ляэнеметс в новостной рассылке палаты.

Ляэнеметс, который также является членом совета общества производителей зерновых и рапса KEVILI, сказал, что сложно прогнозировать осенние закупочные цены на зерновые, потому что до осени цены успеют несколько раз вырасти и упасть.

«В этом году цены обязательно будут прибыльными для фермеров, но следующий год будет гораздо сложнее и мне кажется, что следует уже заранее морально подготовиться к этому, - сказал он. - Главный вопрос будет заключаться в том, как выжить, и это будет зависеть не только от цен на энергоносители. Вокруг нас так много неопределенности, а постоянные изменения цен на удобрения и зерновые только добавляют ее», - сказал Ляэнеметс.

Одним из факторов является также война в Украине. «Хотелось бы надеяться, что она закончится к концу года, чтобы возникли новая стабильность, новая норма, но до тех пор, пока длится война, все очень неопределенно», - отметил он.

В сфере машиностроения глобальный сырьевой кризис сказывается на строительстве сельскохозяйственной техники, что в свою очередь еще сильнее продлевает сроки выполнения заказов. Нередки случаи, когда заказанный фермером комбайн или опрыскиватель прибывает без необходимого дополнительного оборудования, а срок ожидания этого оборудования может растягиваться на месяцы.