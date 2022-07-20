Тушите свет. Европа готовится прожить зиму без российского газа

Профилактика по плану заканчивается уже завтра, 21 июля, однако президент России Владимир Путин предупредил в среду, что уже 26 июля история может повториться, и в результате прокачка по "Северному потоку" сократится вдвое, до 30 млн кубометров в день.

"Дело в том, что в конце июля, по-моему, числа 26-го, это надо спросить у "Газпрома", также на регламентные работы, на ремонт должна быть отправлена еще одна машина. А где мы возьмём отремонтированные? Совершенно не понятно. Вот если ещё одна придёт, то хорошо, будут работать две. А если не придёт, будет одна, это будет только 30 миллионов кубических метров в сутки", - сказал он.

Он отверг обвинения в газовом шантаже и повторил, что Европа сама виновата.

"При чем здесь "Газпром"? Закрыли один маршрут, второй маршрут, поставили под санкции эти газоперекачивающие станции. "Газпром" готов качать столько, сколько нужно. Они же сами все закрыли", - сказал Путин.

Европейцы не поверили Путину

ЕС уверен, что Путин лукавит, а внеплановые ремонты и череда поломок - лишь отговорка.

"Нет никаких оснований ждать перемены подобного поведения, создающего неопределенность в поставках и вызывающего рост цен. Скорее наоборот, некоторые сигналы указывают на вероятное ухудшение ситуации с поставками газа", - говорится в плане Еврокомиссии.