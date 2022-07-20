Тартуский административный суд в среду частично удовлетворил жалобу уволенного в декабре Министерством образования и науки исполнявшего обязанности гендиректора Департамента образования и молодежи (Harno) Марта Лайдметса и изменил основания для его увольнения.
Суд частично удовлетворил жалобу уволенного Министерством образования Лайдметса
Суд отметил, что применение Закона о публичной службе оправдано в том случае, если выявленные обстоятельства позволяют сделать вывод, что должностное лицо из-за нехватки знаний или навыков неспособен исполнять служебные обязанности на соответствующем установленным требованиям уровне и не может за определенное время вывести свои знания и навыки на требуемый уровень.
Суд решил, что ни в являющееся предметом спора извещении, ни в приказе не содержится ни одного обоснования со стороны министерства и что суд также не может найти в материалах дела однозначного объяснения, почему министерство считает, что Лайдметс из-за нехватки знаний или навыков неспособен исполнять служебные обязанности на соответствующем уровне.
В то же время, суд не удовлетворил требование Лайдметса назначить ему компенсацию в размере трех месячных зарплат, но назначил ему компенсацию в размере одной средней месячной зарплаты. Суд счел важным то обстоятельство, что, поскольку Лайдметса освободили от должности с 1 декабря 2021 года и срок его службы в любом случае завершился бы 31 декабря 2021 года, уместной и пропорциональной является компенсация в размере одной средней месячной зарплаты.