Суд частично удовлетворил жалобу уволенного Министерством образования Лайдметса

Суд отметил, что применение Закона о публичной службе оправдано в том случае, если выявленные обстоятельства позволяют сделать вывод, что должностное лицо из-за нехватки знаний или навыков неспособен исполнять служебные обязанности на соответствующем установленным требованиям уровне и не может за определенное время вывести свои знания и навыки на требуемый уровень.

Суд решил, что ни в являющееся предметом спора извещении, ни в приказе не содержится ни одного обоснования со стороны министерства и что суд также не может найти в материалах дела однозначного объяснения, почему министерство считает, что Лайдметс из-за нехватки знаний или навыков неспособен исполнять служебные обязанности на соответствующем уровне.