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Суд частично удовлетворил жалобу уволенного Министерством образования Лайдметса

BNS
Суд частично удовлетворил жалобу уволенного Министерством образования Лайдметса
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Март Лайдметс.
Март Лайдметс. Фото: Tairo Lutter

Тартуский административный суд в среду частично удовлетворил жалобу уволенного в декабре Министерством образования и науки исполнявшего обязанности гендиректора Департамента образования и молодежи (Harno) Марта Лайдметса и изменил основания для его увольнения.

Суд отметил, что применение Закона о публичной службе оправдано в том случае, если выявленные обстоятельства позволяют сделать вывод, что должностное лицо из-за нехватки знаний или навыков неспособен исполнять служебные обязанности на соответствующем установленным требованиям уровне и не может за определенное время вывести свои знания и навыки на требуемый уровень.

Суд решил, что ни в являющееся предметом спора извещении, ни в приказе не содержится ни одного обоснования со стороны министерства и что суд также не может найти в материалах дела однозначного объяснения, почему министерство считает, что Лайдметс из-за нехватки знаний или навыков неспособен исполнять служебные обязанности на соответствующем уровне.

В то же время, суд не удовлетворил требование Лайдметса назначить ему компенсацию в размере трех месячных зарплат, но назначил ему компенсацию в размере одной средней месячной зарплаты. Суд счел важным то обстоятельство, что, поскольку Лайдметса освободили от должности с 1 декабря 2021 года и срок его службы в любом случае завершился бы 31 декабря 2021 года, уместной и пропорциональной является компенсация в размере одной средней месячной зарплаты.

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