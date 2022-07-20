Читатель Pärnu Postimees прислал в редакцию запись с видеорегистратора: на видео запечатлено, как двое мужчин едут на одном электросамокате и внезапно выезжают прямо под колеса автомобиля.
Видео читателя ⟩ В шаге от трагедии: два человека на электросамокате упали прямо под колеса автомобиля
Инцидент, заснятый на видео, произошел вчера, 19 июля, на улице Май в Пярну.
Водитель рассказал, что еще до инцидента заметил, как бесшабашно едут мужчины на электросамокате, и поэтому он сам ехал на машине медленнее разрешенного. В результате ДТП передвигавшиеся на самокате люди получили легкий удар от машины, самокат угодил под машину. По словам водителя, мужчины, ехавшие на самокате, были пьяны.
Серьезных травм они не получили и через некоторые время продолжили путь.
Напомним, что в случае самокатов полиция советует надевать шлем людям всех возрастов, чтобы защитить себя от тяжких травм, хотя по закону в возрасте старше 16 лет шлем не является обязательным.
Самокат предназначен для перевоза одного человека, а управлять двухколесным транспортом, как и автомобилем, следует только трезвыми.