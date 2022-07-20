«Тяжелое вооружение – сейчас!»: эстонский профессор и другие эксперты по Восточной Европе выступили с обращением

Спустя почти месяц после того, как группа немецких интеллектуалов, деятелей культуры и публицистов призвала покончить с военным конфликтом в Украине путем дипломатических договоренностей и согласовать режим прекращения огня, почти 100 экспертов по Восточной Европе из разных стран мира выступила с критикой этого обращения. Их ответное открытое письмо с призывом как можно быстрее поставлять тяжелое вооружение Украине опубликовано на сайте Focus Online, передает DW.

96 политологов, историков и политиков, специализирующихся именно на восточноевропейском регионе, заняли жесткую позицию по отношению к более чем 20 подписантам июньского призыва о прекращении огня, ставя под сомнение их компетентность: ни один из них до сих пор "не обращал на себя внимания глубокой вовлеченностью в российско-украинские отношения", говорится в публикации.

Неправильный подход к сдерживанию российского империализма

Поскольку речь идет о войне между Украиной и Россией, среди авторов первого открытого письма под названием "Перемирие - сейчас!" поражает полное отсутствие исследователей украинской и/или российской политики, армии, истории и культуры, говорится в ответном обращении, озаглавленном "Тяжелое вооружение сейчас!", которое подписали, в частности, историки Андреас Каппелер (Вена) и Тимоти Снайдер (Нью-Хейвен в США), немецкие "зеленые" политики Ребекка Хармс и Марилуизе Бек, бывший посол Германии в Москве Эрнст-Йорг фон Штудниц и многие другие.

От Эстонии обращение подписал профессор Таллиннского университета Карстен Брюггеманн.

Критике подверглись, в частности, идея об ограничении военно-технической помощи Украине и связанную с этим надежду на продуктивные переговоры с Россией - в них специалисты по Восточной Европы видят неправильный подход к сдерживанию российского империализма. Вызывает беспокойство, что массовое лишение собственности, депортация, нанесение увечий и убийства гражданского населения на новых оккупированных Москвой в 2022 году территориях Украины, очевидно, второстепенны для подписавших призыв о прекращении огня, говорится в обращении.

Оружие будет необходимо Киеву и в будущем - по стратегическим соображениям