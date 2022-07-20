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«Новости в 7» за 20 июля: что показывает "барометр трудовой занятости" и репортаж из Таллиннского зоопарка

Kanal 7
«Новости в 7» за 20 июля: что показывает "барометр трудовой занятости" и репортаж из Таллиннского зоопарка
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Об этом и не только – в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин, Майя Виленчик и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.

Сегодня в выпуске:

- Что показывает "барометр трудовой занятости"? Какие профессии наиболее востребованы и в каких работниках нуждаются предприятия?

- Уклонистов от службы в Силах Обороны станут штрафовать, в столичном аэропорту новая услуга самообслуживания.

- Ситуация в Украине. Объявленная российскими войсками опеартивная пауза наполнена бомбардировками мирных объектов.

- Вы устали от постоянного стресса, потоков негативной информации и ищете возможности для переключения? Наша корреспондент узнала, как в этом может помочь арт-терапия.

- Испания с сентября сделает часть поездок на поездах бесплатными, огромная волна на Гавайях сорвала свадебную церемонию.

- Строительство Долины для тигров, новые обитатели и непрошеные гости. Последние новости из жизни столичного зоопарка - в нашем репортаже.

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 20 июля.

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