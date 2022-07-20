Новый министр обороны предложил продлить срок службы Херема на посту командующего Силами обороны

По словам Певкура, Херем на посту командующего проделал очень хорошую работу по развитию Сил обороны, передала пресс-служба Министерства обороны. Певкур предложит правительству продлить срок службы Херема на два года.

«Я рад, что генерал Херем ответил утвердительно, потому что я еще до сегодняшней встречи был уверен, что он сильный командующий Силами обороны и что он продемонстрировал, что развитие обороноспособности Эстонии и защита ее свободы ему дороги. Учитывая также обстановку в сфере безопасности в целом, я уверен, что в нынешнее время будет разумно, если Силы обороны продолжат работу с тем же командованием», – отметил Певкур.

Певкур особо отметил четкое видение развития обороноспособности Эстонии со стороны Херема. «Наряду с многоракетными пусковыми системами, так называемыми дронами-убийцами и самоходными артиллерийскими установками, работа по которым уже ведется, есть желание и необходимость в ближайший год развивать противовоздушную оборону и дополнительно купить мобильные артиллерийские установки. Кроме того, Силы обороны должны будут в ближайшие годы дополнительно обучить 10 000 резервистов, которые в случае войны будут назначены в состав подразделений ополчения. Все эти шаги существенно повысят обороноспособность Эстонии», – сказал Певкур.

По словам министра, до конца срока службы Херема остается достаточно времени, но, на его взгляд, разумно и необходимо, чтобы и сам Херем, и Силы обороны уже сейчас могли быть уверены в том, что до конца 2025 года Силы обороны будут действовать под руководством генерал-лейтенанта Херема.

Херем начал службу в Силах обороны в 1992 году, до его назначения командующим он был главой главного штаба Сил обороны. Ранее он командовал Объединенными образовательными учреждениями Сил обороны и Северо-восточным округом, а также был главой штаба центра подготовки в Тапа.