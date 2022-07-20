Министр обороны Ханно Певкур в среду встретился с командующим Силами обороны генерал-лейтенантом Мартином Херемом и предложил ему остаться на посту командующего до декабря 2025 года.
Новый министр обороны предложил продлить срок службы Херема на посту командующего Силами обороны
По словам Певкура, Херем на посту командующего проделал очень хорошую работу по развитию Сил обороны, передала пресс-служба Министерства обороны. Певкур предложит правительству продлить срок службы Херема на два года.
«Я рад, что генерал Херем ответил утвердительно, потому что я еще до сегодняшней встречи был уверен, что он сильный командующий Силами обороны и что он продемонстрировал, что развитие обороноспособности Эстонии и защита ее свободы ему дороги. Учитывая также обстановку в сфере безопасности в целом, я уверен, что в нынешнее время будет разумно, если Силы обороны продолжат работу с тем же командованием», – отметил Певкур.
Певкур особо отметил четкое видение развития обороноспособности Эстонии со стороны Херема. «Наряду с многоракетными пусковыми системами, так называемыми дронами-убийцами и самоходными артиллерийскими установками, работа по которым уже ведется, есть желание и необходимость в ближайший год развивать противовоздушную оборону и дополнительно купить мобильные артиллерийские установки. Кроме того, Силы обороны должны будут в ближайшие годы дополнительно обучить 10 000 резервистов, которые в случае войны будут назначены в состав подразделений ополчения. Все эти шаги существенно повысят обороноспособность Эстонии», – сказал Певкур.
По словам министра, до конца срока службы Херема остается достаточно времени, но, на его взгляд, разумно и необходимо, чтобы и сам Херем, и Силы обороны уже сейчас могли быть уверены в том, что до конца 2025 года Силы обороны будут действовать под руководством генерал-лейтенанта Херема.
Херем начал службу в Силах обороны в 1992 году, до его назначения командующим он был главой главного штаба Сил обороны. Ранее он командовал Объединенными образовательными учреждениями Сил обороны и Северо-восточным округом, а также был главой штаба центра подготовки в Тапа.
Наряду со службой на различных руководящих постах он также участвовал в зарубежной операции в Ираке и входит в число восстановителей Кайтселийта.