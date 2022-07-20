Авиакомпания Finnair отменяет несколько рейсов

Авиакомпания Finnair отменит бронирование некоторых клиентов в период с 20 по 24 июля. Также перевозчик ограничит количество мест на рейсах между Хельсинки и Лондоном до 24 июля.

"Мы очень сожалеем о неудобствах, которые доставила вам эта ситуация", – говорится в заявлении компании.