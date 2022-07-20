Finnair отменяет рейсы в Лондон, поскольку в аэропорту Хитроу требуют ограничить число пассажиров, передает Yle.
Авиакомпания Finnair отменяет несколько рейсов
Авиакомпания Finnair отменяет несколько рейсов
Авиакомпания Finnair отменит бронирование некоторых клиентов в период с 20 по 24 июля. Также перевозчик ограничит количество мест на рейсах между Хельсинки и Лондоном до 24 июля.
"Мы очень сожалеем о неудобствах, которые доставила вам эта ситуация", – говорится в заявлении компании.
Finnair также не будет принимать новые бронирования на рейсы Лондон-Хельсинки до 11 сентября.
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