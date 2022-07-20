«Помогите нам остановить этот террор». Елена Зеленская выступила в Конгрессе США и попросила больше оружия

Зеленская произнесла свою речь на украинском языке. Законодатели приветствовали ее аплодисментами. Начиная, она отметила, что это первое выступление жены президента другой страны в американском конгрессе.

Начало выступления Зеленской было посвящено семье, детям и миру, который нарушила российская агрессия. Она продемонстрировала видео с девочкой Лизой из Винницы, погибшей от российского удара по одной из городских площадей и ставшей олицетворением страданий мирных украинцев во время этой войны. Зеленская также показала фото и видео жертв удара по Кременчугу и других многочисленных жертв российской агрессии.

В том числе Зеленская говорила о трехлетнем мальчике из Коростеня, который потерял ногу после российской бомбардировки дома, где он жил с семьей; о маленькой девочке из Бучи, лишившейся руки и матери; о ветеране из Харькова, прошедшем через концлагеря Второй мировой и погибшего от российского ракетного удара.

"Сколько детей, таких как он, сколько семей - таких, как его семья, должны погибнуть в результате этой войны, этих "Голодных игр" России на территории нашей страны?" - сказала Зеленская.

"Мы очень благодарны за то, что США стоят с нами вместе в этой борьбе за наши общие ценности, за нашу жизнь и независимость. [...] То, что Россия убивает, - Америка спасает", - сказала она.