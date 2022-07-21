Сборная нашей страны по фехтованию (Эрика Кирпу, Нелли Дифферт, Ирина Эмбрих и Кристина Кукк) проиграла на чемпионате мира во втором круге Украине и лишилась надежды на медали. Команда заняла девятое место.
Сборная Эстонии по фехтованию заняла на чемпионате мира девятое место
При этом наши спортсменки обыграли Венгрию со счетом 45:36. Затем обыграли Румынию со счетом 37:27, а в последней игре обыграли Германию со счетом 45:34. Это означает, что на турнире окончательно зафиксировано девятое место.
Во втором раунде женская сборная Эстонии выиграла у Украины пять мини-матчей из девяти, но этого, к сожалению, не хватило для выхода в третий круг чемпионата мира. Украинки, завоевавшие бронзу на прошедшем месяц назад чемпионате Европы, выиграли поединок у наших спортсменок со счетом 44:42.
За успехом украинок стояла их сильнейшая спортсменка - действующая чемпионка Европы в личном зачете Влада Харькова, которая разгромила Кирпу (мини-матч с Харьковой 7:3), Дифферт (мини-матч с Харьковой 6:1) и Эмбрих (мини-матч с Харьковой 11:9).
У эстонок были очень хорошие шансы на выход в следующий раунд. За 30 секунд до конца матча на табло была ничья 38:38. Но затем Харькова нанесла два решающих броска и за 17 секунд до конца вырвалась вперед 40:38.
Эмбрих пыталась спасти ситуацию быстрыми атаками, и за пять секунд до конца тоже была на расстоянии одного удара (42:43), но удача в этот раз была не на ее стороне.