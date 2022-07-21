Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 2) со счетом 6:3, 6:2 победила на турнире WTA 250 в Гамбурге шведку с эстонскими корнями Ребекку Петерсон (WTA 93) и прошла в четвертьфинал.
Анетт Контавейт прошла в четвертьфинал турнира WTA 250
Анетт Контавейт прошла в четвертьфинал турнира WTA 250
Контавейт хорошо начала матч, но Петерсон достойно отвечала – игра шла на равных. Временами Контавейт была довольно слабой. При счете 2:2 наша спортсменка сумела взять еще один брейк и выиграла со счетом 6:3.
Во втором сете Контавейт играла увереннее и, хотя ошибки все-таки случались, при счете 2:1 добилась первого брейка второго сета. Второй брейк случился при счете 5:2, и Контавейт с ним выиграла партию. В общей сложности встреча продлилась один час 20 минут.
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