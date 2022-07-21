Рекордная жара в Европе: лесные пожары, высохшие озера и люди в фонтанах. Фотографии горящего континента

Что происходит в Европе при +40°C - в фотогалерее.

Испания Фото: EPA

Великобритания

Во вторник в Великобритании был самый жаркий день за всю историю королевства - температура здесь впервые превысила 40°C. Людей попросили по возможности не выходить на улицу и не пользоваться транспортом. Те, кто должен был оставаться на посту, в том числе этот королевский гвардеец в Лондоне, спасались от жары как могли.

Гвардеец Фото: Reuters

В Лондоне и его окрестностях из-за рекордной жары начались пожары, загорелась трава. В районе Веннингтон на востоке Лондона пожар уничтожил несколько домов.

Лондон Фото: PA Media

Франция

Во Франции пожары уничтожили большие площади лесов, вынудив тысячи людей эвакуироваться. Эти пожарные предотвратили взрыв газовых баллонов, положив их в бассейн при отеле.

Франция Фото: AFP

В Париже местные жители и туристы пытались охладиться любыми способами, включая купание в фонтане перед Лувром.

Париж Фото: EPA

Швейцария

В соседней Швейцарии жара высушила озеро Лак-Бренет, посадив лодки на мель.

Швейцария Фото: EPA

Посетители крупнейшего швейцарского музыкального фестиваля "Палео", который проходит под открытым небом, охлаждаются в бассейне.

Швейцария Фото: EPA

Германия

В Германии тоже +40°C. Но туристы в Берлине не сдаются и осматривают достопримечательности под зонтиками.

Германия Фото: Reuters

Животным в Берлинском зоопарке жарко так же, как людям. Этих тюленей кормят замороженной рыбой.

Германия Фото: Reuters

Италия

В Риме летом жарко всегда - и город выглядит как обычно - с туристами в фонтанах.

Италия Фото: AFP