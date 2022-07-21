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Рекордная жара в Европе: лесные пожары, высохшие озера и люди в фонтанах. Фотографии горящего континента

BBC News Русская служба
Рекордная жара в Европе: лесные пожары, высохшие озера и люди в фонтанах. Фотографии горящего континента
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BBC
Фото: BBC News

Европейские страны переживают небывалую жару: температура на континенте достигает рекордных значений, леса горят, власти эвакуируют местных жителей и туристов, а пожарные, врачи и спасатели работают на износ.

 Что происходит в Европе при +40°C - в фотогалерее.

Испания
Испания Фото: EPA

Великобритания

Во вторник в Великобритании был самый жаркий день за всю историю королевства - температура здесь впервые превысила 40°C. Людей попросили по возможности не выходить на улицу и не пользоваться транспортом. Те, кто должен был оставаться на посту, в том числе этот королевский гвардеец в Лондоне, спасались от жары как могли.

Гвардеец
Гвардеец Фото: Reuters

В Лондоне и его окрестностях из-за рекордной жары начались пожары, загорелась трава. В районе Веннингтон на востоке Лондона пожар уничтожил несколько домов.

Лондон
Лондон Фото: PA Media

Франция

Во Франции пожары уничтожили большие площади лесов, вынудив тысячи людей эвакуироваться. Эти пожарные предотвратили взрыв газовых баллонов, положив их в бассейн при отеле.

Франция
Франция Фото: AFP

В Париже местные жители и туристы пытались охладиться любыми способами, включая купание в фонтане перед Лувром.

Париж
Париж Фото: EPA

Швейцария

В соседней Швейцарии жара высушила озеро Лак-Бренет, посадив лодки на мель.

Швейцария
Швейцария Фото: EPA

Посетители крупнейшего швейцарского музыкального фестиваля "Палео", который проходит под открытым небом, охлаждаются в бассейне.

Швейцария
Швейцария Фото: EPA

Германия

В Германии тоже +40°C. Но туристы в Берлине не сдаются и осматривают достопримечательности под зонтиками.

Германия
Германия Фото: Reuters

Животным в Берлинском зоопарке жарко так же, как людям. Этих тюленей кормят замороженной рыбой.

Германия
Германия Фото: Reuters

Италия

В Риме летом жарко всегда - и город выглядит как обычно - с туристами в фонтанах.

Италия
Италия Фото: AFP

Но в этом году в стране началась сильнейшие за 70 лет засуха и лесные пожары, в нескольких регионах Италии объявлено чрезвычайное положение.

Италия
Италия Фото: Reuters

Испания

Смертельные лесные пожары в Испании вынудили тысячи людей покинуть свои дома. Сейчас температура уже упала, но леса продолжают гореть.

Испания
Испания Фото: Getty Images

Местные жители пытаются потушить горящую траву подручными средствами.

Испания
Испания Фото: EPA

Бельгия

Пожилые люди особенно тяжело переносят жару. В одном из бельгийских домов престарелых для постояльцев организовали вот такой бассейн.

Бельгия
Бельгия Фото: Reuters

Зато детям такая жара в радость - можно купаться и обливаться водой.

Бельгия
Бельгия Фото: EPA

Венгрия

Одно из рыболовных озер в Венгрии на снимке с беспилотника.

Венгрия
Венгрия Фото: EPA

Жара в Венгрии продержится как минимум еще день, температура достигнет +40°C.

Венгрия
Венгрия Фото: EPA

Греция

В Греции лесные пожары подбираются к Афинам. На этой фотографии греческий православный священник пытается защититься от едкого дыма.

Греция
Греция Фото: Reuters

Из-за сильного лесного пожара в горном районе Пентели недалеко от Афин уже эвакуировали как минимум 600 человек.

Греция
Греция Фото: Reuters

Португалия

В Португалии лесные пожары уничтожили почти 40 тыс. гектаров лесов и насаждений.

Португалия
Португалия Фото: EPA

Температурный рекорд, поставленный в Португалии, составил +47°C.

Португалия
Португалия Фото: EPA

Все фотографии защищены авторским правом.

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