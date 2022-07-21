Жизнь без российского газа: кто, как и когда поможет Европе

В результате, подчеркнул итальянский премьер, «Алжир стал за эти месяцы главным поставщиком газа для нашей страны». До сих пор лидировала Россия, от которой Италия получила в 2021 году 29 млрд кубометров. Но после нападения РФ на Украину "Газпром" резко сократил поставки.

В обоих случаях речь идет о трубопроводном газе, который обычно дешевле сжиженного природного газа (СПГ) и, в отличие от него, не может быть перенаправлен в Азию, если цены там окажутся выше.

Действующие и новые маршруты поставок трубопроводного газа в ЕС

Из Азербайджана поставки идут сначала по Южно-Кавказскому газопроводу через Грузию в Турцию, затем по Трансанатолийскому газопроводу до турецко-греческой границы, а оттуда - по Трансадриатическому газопроводу (TAP) в Италию, по дороге снабжая членов ЕС Грецию и Болгарию, а также Албанию.

Из Алжира газ экспортируется через Тунис по Транссредиземноморскому газопроводу (Transmed) на Сицилию и оттуда поступает в материковую Италию. По другому газопроводу, Medgaz, алжирский газ напрямую идет в Испанию.

До сих пор Алжир был третьим по важности поставщиком голубого топлива в Евросоюз после России и Норвегии, теперь его роль в снабжении крупных южных членов ЕС резко возрастет. Тем более что 19 июля итальянская компания Eni, американская Occidental, французская TotalEnergies и алжирская Sonatrach подписали соглашение на 25 лет о расширении добычи нефти и газа.