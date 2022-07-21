На втором тендере по закупке газа в госрезерв снова удалось купить только 10% объема

Результаты второго тендера выяснились 20 июля и информация о них была включена в повестку первого заседания нового правительства, которое состоится в четверг, пишет Rus.ERR .

На конкурс поступило 4 предложения. Все предложения были признаны успешными, и с поставщиками будут заключены договоры на поставку 100 гигаватт-часов природного газа при необходимом объеме один тераватт-час. По результатам первого тендера также было закуплено 100 гигаватт-часов.