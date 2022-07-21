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На втором тендере по закупке газа в госрезерв снова удалось купить только 10% объема

rus.postimees.ee
На втором тендере по закупке газа в госрезерв снова удалось купить только 10% объема
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Газовая плита.
Газовая плита. Фото: Ants Liigus

На второй тендер, объявленный Центром госрезерва для закупки природного газа, поступили заявки только на 10% необходимого объема, как и во время первого конкурса.

Результаты второго тендера выяснились 20 июля и информация о них была включена в повестку первого заседания нового правительства, которое состоится в четверг, пишет Rus.ERR.

На конкурс поступило 4 предложения. Все предложения были признаны успешными, и с поставщиками будут заключены договоры на поставку 100 гигаватт-часов природного газа при необходимом объеме один тераватт-час. По результатам первого тендера также было закуплено 100 гигаватт-часов.

Резерв должен составить один тераватт-час, что соответствует 20% годового потребления газа в Эстонии.

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