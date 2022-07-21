Опасения были напрасными? «Северный поток» возобновил транспортировку газа

В связи с профилактическими работами в мире зазвучали предположения, что газопровод не возобновит работу после остановки или заработает с другой производительностью. Кроме того, во время профилактики «Северного потока - 1» произошла авария на добычном промысле в Норвегии, что еще сильнее увеличило дефицит газа в Европе.

«Северный поток» в настоящее время способен работать на 40% мощности (около 67 млн куб. м в сутки). Это связано с тем, что одна из турбин магистрали из-за санкций Канады не вернулась с капитального ремонта на заводе в Монреале. Кроме того, на компрессорной станции «Портовая» завершился срок межремонтной наработки до капитального ремонта и других двигателей. Сейчас на объекте работают только два двигателя. В скором времени еще один газоперекачивающий агрегат должен быть остановлен в связи с наработкой межремонтного пробега.