Чт, 21.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Стоимость электроэнергии в четверг вырастет вдвое

BNS
Стоимость электроэнергии в четверг вырастет вдвое
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Arvo Meeks

Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool в Эстонии в четверг вырастет по сравнению со средой на 44,3 процента до 257,06 евро за мегаватт-час.

Самой высокой – 516,94 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет в четверг с 20 до 21 часа, а самой низкой была рано утром, с 4 до 5 часов – 152,06 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве электроэнергия в четверг будет стоить 446,28 евро, что на 73,6 процента больше, чем в Эстонии. В Финляндии электроэнергия будет стоить 202,95 евро за мегаватт-час, на 21,1 процента меньше, чем в Эстонии.

Выше всего цена электроэнергии на бирже Nord Pool в четверг будет во Франции – там она достигнет 555,36 евро за мегаватт-час.

Ключевые слова
Наверх